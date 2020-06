A műtéti várólisták hossza nem nőtt, hanem csökkent - állítja az egészségügyi államtitkár

A műtéti várólisták hossza nem nőtt, hanem csökkent a koronavírus-járvány ideje alatt - mondta Horváth Ildikó egészségügyi államtitkár az InfoRádiónak. A feltorlódott műtéteket ideiglenes várólistákkal igyekszik átlátni és ledolgozni a rendszer. Beszélt a járóbeteg-szakellátás újraindulásáról és az egészségügyi dolgozók félmillió forintos bérkiegészítéséről is. Tervezik a szociális ágazat jutalmát is.

Összesen 160 ezer egészségügyi dolgozó kapja majd meg az 500 ezer forintos rendkívüli juttatást a július elseji Semmelweis-napon - mondta az InfoRádiónak Horváth Ildikó, az Emberi Erőforrások Minisztériumának egészségügyért felelős államtitkára.

Közlése szerint a május 4-én elindított négy lépcsős egészségügyi újraindulás negyedik fokát is elérte az ellátórendszer június 15-én, és most már korlátozás nélkül végezhetik tevékenységüket az intézmények. Igaz, az intézményeknek a járványügyi készültség jegyében az ágyaik egy részét továbbra is a koronavírus-fertőzöttek ellátására kell fenntartaniuk, minden olyan esetben, amikor egy-egy fertőzésgócot találnak - amire most Európában több példa is akad.

Hangsúlyozta azt is, hogy a betegektől továbbra is azt várják, hogy előzetes telefonos egyeztetést követően időpontra jelenjenek meg az alapellátásban vagy az intézményekben, mert így minimálisra csökkenthető a várakozás közbeni fertőzésveszély, még amellett is, hogy a maszkviselési, higiénés intézkedések is érvényben vannak. Hozzátette: már csak a Covid-osztályokon van érvényben a látogatási tilalom.

Cáfolta a Demokratikus Koalíció kijelentését a várólisták hosszának megugrásáról. Úgy fogalmazott, hogy június 17-én 23 ezer ember várt valamilyen műtétre, és 24 200 ember szerepelt rajtuk március elsején. Mint mondta, valóban voltak olyan beavatkozások, amelyeket nem végeztek el a betegek és az egészségügyi dolgozók biztonsága érdekében a veszélyhelyzet alatt, de megesett, hogy a beteg mondta le, mert maga is halaszthatónak érezte a műtétet. "Az egészségügy újraindulásával ezeket a műtéteket jó tempóban igyekszik ledolgozni a rendszer" - hangsúlyozta az államtitkár.

Az államtitkár kijelentette azt is, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériumának továbbra sincs tudomása olyan betegről, aki tartós egészségkárosodást szenvedett, vagy elhunyt az elmúlt három hónapban olyan okból, ami összefüggésbe hozható a koronavírus-járvány miatti átszervezésekkel az egészségügyben.

Címlapkép: Getty Images