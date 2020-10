A koronavírus nem válogat: a vidéki COVID-kórház főorvosa is ágynak esett

A három észak-alföldi megye fertőzötteit ellátó nyíregyházi kórház főigazgatója, Adorján Gusztáv is elkapta a koronavírust. Az egyébként frakcióvezetőként is dolgozó főorvos állapota súlyosabb, ezért helyettese állt be helyette. A kontaktkutatás nem talált további fertőzötteket.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház főigazgatója, Adorján Gusztáv koronavírus-fertőzés miatt kórházi ellátásra szorul - írja a Magyar Narancs, információjukat meg is erősítette Vitkai Éva, a gyógyítóintézmény sajtófőnöke, aki elmondta, hogy a kontaktkutatás során a közvetlen munkatársai között nem találtak fertőzöttet.

A portál úgy értesült, hogy Adorjánt a fővárosban kezelik súlyosabb állapota miatt.

A főigazgató-főorvosa feladatait a felépülése alatt intézményük orvosigazgatója, egyben főigazgató-helyettese látja el. Ez az intézményhez látja el az észak-alföldi régió három megyéjének az összes középsúlyos és súlyos Covid-fertőzöttjét az operatív törzs döntése alapján. A főigazgató egyébként a nyíregyházi közgyűlésben kormánypárti frakcióvezetőként is dolgozik, a lap úgy értesült, az egyik múlt szerdai bizottsági ülésen még részt is vett.

