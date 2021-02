A kocsijában kapott infarktust, tilosban hagyta: jött is a bírság

Vezetés közben lett rosszul egy idős nő: még félre tudott állni, a mentők be is vitték a kórházba, ám autóját tilosban hagyta. Mivel nem tartotta be a kereszteződéstől számított 5 méteres távolságot, a közterületesek 15 ezer forintra büntették. A nőnek a történtek ellenére sem engedték el a bírságot.

Egy 74 éves nő január 22-én a körzeti orvosához tartott autóval, amikor rosszul lett, ezért leparkolt a következő kereszteződés után, majd kiderült, hogy infarktusa volt. A mentők kórházba szállították, mialatt ápolták, 15 ezer forintra büntették a közterület-felügyelők, mert tilosban parkolt, nem tartotta be az ötméteres távolságot a kereszteződés után. A nőnek a történtek ellenére sem engedték el a büntetését:

Először azt mondták, hogy vigyem be a zárójelentést és a háziorvostól egy igazolást, illetve írjak egy kérvényt, hogy engedjék el a büntetést. Amikor ez meglett, kioktattak, hogy márpedig ezt a büntetést ki kell perkálni, mert amit ők kiszabnak, azt ki kell fizetni, fordulhatok én akár az államelnökhöz is

- mondta a Blikknek. Az ügyben az illetékes VI. kerületi Terézváros Önkormányzat Közterület-felügyelet közölte, hogy a méltányosságot a rendőrség ítélheti meg, jogszabály alapján, a közterület-felügyelet munkatársai nem mérlegelhetnek. A lapnak nyilatkozó jogász szerint mivel a szabálytalan parkolás nem objektív felelősség, ezért a nő esetében figyelembe kellene venni a körülményeket

Címlapkép: Getty Images