A kérdés, ami most mindenkit foglalkoztat: pontosan mik a Pfizer-vakcina mellékhatásai?

A Pécsi Tudományegyetem kutatói a Facebookon osztották meg friss eredményeiket a Pfizer-vakcina mellékhatásaival kapcsolatban.

A klinikai hármas vizsgálati fázisba összesen 43 548 embert vontak be, 21 720 vakcinakészítményt, míg 21 728 személy placebót kapott. A vakcina izomba történő beadásra készült, az első dózist követően 21 nappal adták be a második dózist, a vizsgálatot 16 év feletti személyekkel végezték. A jelenleg értékelt időszak két hónap, vagyis ennyi ideig biztos, de óriási valószínűséggel ennél jóval tovább is hatásos lesz az immunválasz - áll az összefoglalóban.

Oltási hely pirosodása és duzzanata megfigyelhető volt alacsony százalékban, míg az oltási hely rövid ideig tartó fájdalmát gyakori megfigyelésnek írták le. A placebo készítményhez képest gyakrabban figyeltek meg szisztémás reakciókat (fejfájás, hidegrázás, esetenként láz), melyek kivétel nélkül elmúltak. Szisztémás reakciót a 16 - 55 éves korosztálynál valamivel gyakrabban figyeltek meg, illetve általánosságban a második dózis után is gyakoribb volt az első dózishoz képest.

A biztonsági profil ezek alapján kifejezetten jónak mondható.



Forrás: Facebook/Virológia Pécs Forrás: Facebook/Virológia Pécs

Az első dózist követő 12 nappal már kialakult bizonyos fokú védelem. A második dózist követően 7 nappal már 95%-os hatékonyság állapítható meg. Rendkívül jó hír, hogy a hatékonyság 90-100% közt mozgott korcsoportok, nem, etnikum, BMI-index és egyéb egészségügyi kondíciók viszonylatában. Ez azt jelenti, hogy jó eséllyel ezek a tényezők nem befolyásolják a hatásosságát.

Címlapkép: Getty Images