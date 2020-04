A hajléktalanszállókon is terjed a koronavírus: egyre több fertőzöttet találnak

23 hajléktalannak lett pozitív a tesztje egy pesti szállón. Nem ez az egyetlen intézmény, ahol fertőzötteket találtak.

Összesen 23 lakónak lett pozitív a koronavírustesztje a Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezete által működtetett Madridi úti hajléktalanszállón, erősítette meg a szervezet a HVG-nek. A 23 koronavírusos lakóból 9-et vasárnap kórházba szállítottak - nekik lett elsőként pozitív a tesztjük -, míg a később azonosított további 14 beteget elkülönítették a 13. kerületi otthon egyik szárnyában.

A hajléktalanszállón a Fővárosi Önkormányzat segítségével végezték el a szűrővizsgálatot a 120 lakón és 20 dolgozón, így derült ki, hogy 23-an fertőzöttek. A dolgozók közül senkinek nem lett pozitív a koronavírustesztje. Az elkülönítés ellenére kéthetes karantént rendelt el a szállón a Nemzeti Népegészségügyi Központ vasárnap, teszi hozzá a lap. Ez az izolált lakókkal együtt 124 embert érint - a karantén alá kerülők ellátását a május 3-i zárlat lejárták öt Vöröskereszt-dolgozó vállalta önként.

Nem a madridi úti az egyetlen hajléktalanszálló, ahol igazoltan megjelent az új típusú koronavírus - Karácsony Gergely hétfőn szintén a HVG-nek ismerte el, hogy már több szállón is azonosították a fertőzés jelenlétét. Éppen ezért már el is kezdték a fővárosi fenntartású szállókon és nappali melegedőkben a tesztelést, de a következő hetekben a a hajléktalan-ellátásban dolgozókra és a zsúfoltabb intézményekben lakókra is kiterjesztik ezt.

Címlapkép: Getty Images