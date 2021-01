A brit lakosság 10 százalékának szervezetében lehet koronavírus-antitest

A brit statisztikai hivatal (ONS) kedden ismertetett legújabb becslése szerint a brit lakosság tíz százalékának szervezetében lehet jelen koronavírus-antitest. Becslésük szerint Walesben 9,8 százalék, Skóciában 8,9 százalék, Észak-Írországban 7,8 százalék azoknak az aránya, akiknek szervezetében jelen lehet a SARS-CoV-2-fertőzés esetén termelődő antitest. Az idei év első hetében pedig a hivatalosan bejegyzett angliai és walesi halálesetek száma 45,8 százalékkal volt magasabb az elmúlt öt év időarányos átlagánál.

Átfogó tanulmányában az ONS közölte: reprezentatív számítási módszertana arra vall, hogy az Egyesült Királyság messze legnépesebb nemzetén, az 56 milliós Anglián belül decemberben a lakosság 12,1 százalékának szervezetében találtak volna koronavírus-fertőzésre utaló antitesteket vérvizsgálatra alapuló teljes körű szűrés esetén. Ez a 16 évesnél idősebb lakosságra vetítve azt jelenti, hogy Angliában 5,4 millió felnőtt szervezetében lehet jelen a SARS-CoV-2 típusú koronavírus ellen képződő antitest, vagyis 8 ember közül egynek a vérmintájában ki lehetne mutatni ezt az antitestet.

A statisztikai hivatal becslése szerint Walesben 9,8 százalék, Skóciában 8,9 százalék, Észak-Írországban 7,8 százalék azoknak az aránya, akiknek szervezetében jelen lehet a SARS-CoV-2-fertőzés esetén termelődő antitest. Lakosságarányosan súlyozott számítással mindez azt jelenti, hogy a 67 milliós Egyesült Királyság egészében valószínűleg a teljes lakosság 10 százalékának leletében ki lehetett volna mutatni decemberben a korábbi koronavírus-fertőzésre utaló antitestek jelenlétét.

Az ONS tanulmánya szerint az országos átlagon belül jelentősek a különbségek: a statisztikai hivatal számítási módszertana alapján az észak-angliai Yorkshire megyében például 16,3 százalék, Londonban 16 százalék, Délnyugat-Angliában ugyanakkor 4,9 százalék lehet azoknak az aránya, akiknél egy antitest-szűrővizsgálat pozitív eredménnyel járna.

A statisztikai hivatal kimutatta azt is, hogy az idei év első hetében hivatalosan bejegyzett angliai és walesi halálesetek száma 45,8 százalékkal volt magasabb az elmúlt öt év időarányos átlagánál. Az ONS szakértői hangsúlyozzák, hogy ez az adat fenntartásokkal kezelendő, mivel a meredek emelkedésben része lehetett a karácsonyi időszak okozta késedelmes regisztrációknak is. A statisztikai hivatal kimutatta ugyanakkor azt is, hogy az idei év első hetének haláleseteiről kiállított hatósági bizonylatok 34,1 százalékában szerepel a lehetséges halálozási okok között az "új típusú koronavírus (Covid-19)" megjelölés.

Mindezt egybevetve az ONS azzal számol, hogy a nagy-britanniai koronavírus-járványnak eddig csaknem 96 ezer halálos áldozata lehet.

Ez eltér a brit kormány számítási módszertanától, amely a koronavírus-fertőzést egyértelműen igazoló szűrővizsgálat időpontjától számított 28 napon belüli haláleseteket veszi figyelembe. E kimutatás alapján eddig 89 856-an haltak meg az új típusú koronavírus okozta Covid-19 betegségben az Egyesült Királyság egészében.

Címlapkép: Getty Images