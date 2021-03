6369 új fertőzött: felszálló ágban vagyunk, amit a kormány szigorításokkal törne le

6369 az új fertőzöttek száma, ezzel a járvány kezdete óta összesen 452 547 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 143 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 15 619 főre emelkedett. A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 331 557 fő, de az aktív fertőzöttek száma is 105 371 főre emelkedett. 6 867 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 677-en vannak lélegeztetőgépen.

Az Operatív Törzs jelenleg 246 óvodában egy-egy csoportot érintően (8%), 162 óvodában (5%) és 97 általános iskolában (4%) az egész intézményt érintően rendelt el rendkívüli szünetet, továbbá 501 általános iskolában egy-két osztályt (19%) és 145 általános iskolában (6%) a teljes intézményt érintően digitális tanrendet.

A járvány harmadik hullámának felszálló ágában vagyunk, egyre nő az aktív fertőzöttek és a kórházi betegek száma, a kormány ezért is döntött a korlátozások szigorításáról - írja a kormányzati tájékoztató portál.

Az újranyitás célegyenesében vagyunk, de előtte a járvány harmadik hullámát le kell törni, és ezek az azok az intézkedések, amelyekkel ezt meg lehet tenni. Ha mindenki betartja ezeket, akkor korábban tudunk nyitni, korábban indulhat újra az élet Magyarországon

- írják.

A bejelentett korlátozások

Az üzleteket március 8-tól március 22-ig be kell zárni (kivétel élelmiszerüzletek, patikák, benzinkutak, drogériák, bankfiókok, dohányboltok). Minden szolgáltatás szünetel, a magánegészségügy kivételével. Hétfőtől zárnak az óvodák, digitális tanrendre térnek át az általános iskolák is. Az esti kijárási korlátozás továbbra is érvényben marad.

A maszk viselése szabadtéren mindenhol kötelező.

A munkavégzés lehetséges, de ahol lehet otthoni munkavégzést javaslunk, különös tekintettel a kisgyermekes szülők esetében. A szabadtéri sporttevékenység lehetséges, ahol tartható a másfél méteres távolság, megengedett az igazolt sportolók edzése, a meccsek kizárólag zárt kapuk mögött lehetnek. A parkok, arborétumok nyitva lehetnek. Szigorítjuk a határátlépést, a tranzit- és teherforgalmat továbbra sem korlátozzuk. Azokra a szektorokra is kiterjesztjük a bértámogatást, amelyeknek most be kell zárniuk. A részletszabályokat tartalmazó kormányrendelet ma várhatóan megjelenik.

Címlapkép: Getty Images