5 legjobb gyümölcs megfázásra: így védekezhetsz a nátha, influenza, koronavírus ellen

Ahhoz, hogy az immunrendszer szembeszállhasson a fertőzésekkel, vitaminok és ásványianyagok folyamatos pótlása szükséges, ezeket pedig legjobb természetes módon, táplálkozás útján bevinni. A friss gyümölcsök pedig nem csak vitaminokat, hanem antioxidánsokat is tartalmaznak, amelyeknek szintén fontos szerepe van a szervezet megerősítésében. A legyengült szervezet energiáinak feltöltésére pedig a friss gyümölcslé a legjobb. Mutatjuk, melyek a leghatásosabb gyümölcsök a vírusok okozta megbetegedések elkerülésére, illetve ha már elkaptuk a fertőzést, akkor a tünetek csillapítására.

A legtöbb gyümölcs és zöldség tartalmaz C-vitamint, amely bizonyos mennyiségben fogyasztva (legfeljebb napi 200 mg) növeli az immunrendszer által termelt ellenanyagok, vagyis az immunglobulinok mennyiségét a vérben, tehát mindenképpen ellenállóbbá teszik a szervezetet a fertőzésekkel szemben. Rengeteg növényi eredetű antioxidánst is be lehet vinni táplálkozás útján: ezek közömbösítik a természetes védekezés során keletkező szabad gyököket.

Viszont nem csak a C-vitamin, hanem E-vitaminok szintén nélkülözhetetlenek az immunrendszer megfelelő működéséhez, az A-vitamin hiány pedig a nyálkahártyák és a bőr kiszáradását okozza, és hajlamosít a fertőzésekre. Ezeket is könnyen szinten tarthatjuk gyümölcsök fogyasztásával. Azt viszont nem szabad elfelejteni: nem elég annyi, hogy sok gyümölcsöt, zöldséget eszünk. Egyes tápanyagok, vitaminok beviteléhez szükség van állati eredetű ételek fogyasztására is, mint a D-vitamin, illetve a cink. Ezekről se feledkezzünk meg, ha az immunrendszerünket akarjuk támogatni!

Influenza vagy nátha (vírusok) okozta megbetegedés esetén ajánlott a rendszeres folyadékpótlás - ilyenkor a legtöbben a teára esküsznek, azonban érdemes lehet higított gyümölcsleveket is fogyasztani a betegség alatt, mely cukortartalmával pótolja az energiát. A frissen facsart alma-, vagy narancslé a C-vitamin bevitel miatt is hasznos.

Mangó

Mint említettük, a fertőzésekre hajlamosabb az a szervezet, amelyben A-vitamin hiány lép fel. Ezt a vitamint szervezetünk a gyümölcsökből-zöldségekből felvett béta-karotinból tudja előállítani, amelynek legismertebb forrásai a sárgarépa, sütőtök és a spenót. Viszont nem csak zöldségekben, hanem gyümölcsökben is megtalálható, például a mangóban, illetve a datolyaszilvában, phisalisban, sárgadinnyében is. Béta-karotinban gazdag gyümölcsöket, zöldségeket antioxidáns hatásuk miatt is érdemes fogyasztani.

Kemény héjú gyümölcsök



Egyes növényeket, terméseket nehézkes besorolni, mivel a gyümölcs-zöldség felosztás felhasználás szerint és nem botanikai tulajdonságaik alapján osztja fel a fogyasztásra alkalmas növényi részeket. Örök vita tárgya, hogy a paradicsom gyümölcs, vagy zöldség, a gyömbér zöldség vagy fűszer... és a kemény héjú gyümölcsök kategória sem a legtisztább.

Diófélékként is emlegetik ezeket, mert ide tartozik a pekándió, a mandula, vagy a kesu, de a szelídgesztenye vagy a kókuszdió is. Szóval magvaknak is nevezett kategória csak egy részét foglalják magukban. Mindkét elnevezés kicsit félrevezető gyűjtőnév, de lényeg, hogy ezekben megtalálható a B6-vitamin, amelynek nemcsak az idegrendszer, hanem az immunrendszer kiegyensúlyozott működésében is nagy szerepe van. Más forrásai továbbá a fehérjedús állati eredetű élelmiszerek.

A kemény héjúakban sok antioxidáns, gyűjtő nevükön E-vitamin is megtalálható, ezért is érdemes betegség megelőzés, illetve gyógyulás céljából is fogyasztani őket.

Banán

A magas B6-vitamin tartalma mellett azért is érdemes banán fogyasztani, mert sok energiát képes adni, mégsem terheli meg a gyomrot. Ásványianyagtartalma is magas, és a C-vitamin bevitelt is támogatja. Hogyha a betegség tünetei között hasmenés, hányás is szerepel, akkor pedig különösen ajánlott a banán, melynek savtartalma nagyon kicsi, és könnyen felszívódik.

Citrusfélék

A narancs, citrom, grapefruit mind-mind gazdag C-vitamin, avagy aszkorbinsav források, amely nem csak a fertőzések elleni küzdelem miatt fontos a szervezet számára, viszont a leginkább erről a hatásáról ismert. C-vitamin hiány esetén csökken az immunrendszer ellenállóképessége a fertőzésekkel szemben, azonban az emberi szervezet nem tud előállítani aszkorbinsavat. Így csak megfelelő táplálkozással juthatunk hozzá. (A gyümölcsök közül a citrusféléken túl a kiwi, feketeribizli, szamóca tartalmaz különösen sok C-vitamint.)

A citrusfélék ráadásul javítják az étvágyat, és erősítik a gyomrot, ami nagyon fontos egy olyan szervezet számára, amely egy fertőzéssel küzd. Ráadásul a narancs remek antioxidáns forrás is.

Bogyók

Nem csak a citrusok, hanem a különböző bogyós gyümölcsök is remek antioxidáns forrást jelenthetnek. Ebben világbajnok a kékáfonya, viszont Magyarországon annyira nem elterjedt, nem lehet minden sarkon kapni, ráadásul drága is. Hasonló a helyzet a friss vörösáfonyával, vagy feketeribizlivel: ritka mint a fehér holló.

Viszont itt van nekünk a magyar málna, szamóca, egres (vagy piszke, köszméte, stb.), feketeszeder, fehér- vagy pirosribizli, esetleg a csipkebogyó teaként elfogyasztva. A szőlő szintén nagyon jó forrása az antioxidánsoknak - illetve nem nevezhető bogyónak, de ugyanezért érdemes almát, körtét és gránátalmát is fogyasztani.

Fontos tudni, hogy sem a vitaminok természetes bevitele, sem a vitaminkészítmények szedése nem nyújt garanciát a fertőzések elkerülésére. Arra pedig főként nincsen bizonyíték, hogy a nagy dózisú vitaminbevitel (pl. 1000 mg C-vitamin naponta) meggátolná vírusfertőzések vagy más betegségek kialakulását a szervezetben. Segítségükkel támogatható az immunrendszer, hogy kevésbé legyen fogékony a fertőzésekre, de biztosra ezekkel sem lehet menni.

A már kialakult betegségek alatt viszont bizonyítottan csökkentik a tüneteket és elősegítik a gyorsabb gyógyulást a különböző vitaminok és antioxidánsok, amelyek a gyümölcsökben találhatók. Azonban ehhez elengedhetetlen a kiegyensúlyozott táplálkozás is: ne feledkezzünk meg a többi vitamin, fehérjék, szénhiderátok fogyasztásáról sem.

Címlapkép: Getty Images