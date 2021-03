300 felett a koronavírus napi áldozatainak száma: több mint 12 ezren vannak kórházban

6700 az új fertőzöttek száma, ezzel a járvány kezdete óta összesen 652 433 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 302 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 20 737 főre emelkedett. A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 406 935 fő, de az aktív fertőzöttek száma is már 224 761 főre emelkedett. 12 346 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 1492-en vannak lélegeztetőgépen.

Folyamatosan zajlik az oltás, a beoltott száma 2 011 029 fő, közülük 753 187 fő már a második oltását is megkapta. A brit vírusmutáns nagyon gyorsan terjed, jelentősen nő az aktív fertőzöttek és a kórházi betegek száma, ezért a korlátozások továbbra is érvényben vannak. Kérjük, hogy tartsák be az óvintézkedéseket! - írja a kormányzati tájékoztató portál.

Ezen a héten csütörtökön megkezdődik az óvodai, iskolai, bölcsődei dolgozók kampányszerű oltása is. Ennek részletei itt olvashatók. A bölcsődei dolgozókhoz külön felhívás is készült.

A elhunytak napi száma még sosem volt ilyen magas, az eddigi rekord 275 áldozat volt 24 óra leforgása alatt.

Ez 5 napja volt, tegnap is 274-es hunytak el. Rusvai Miklós víruskutató korábban beszélt arról, hogy most vagyunk a járvány csúcsán, ami azt is jelenti, hogy a kedd és a szerda rendkívül kritikus lesz, ugyanis most fognak megugrani az adatok a hétvégi lassabb feldolgozás után. Az azonosított fertőzöttek napi száma eddig már kétszer emelkedett 11 ezer fölé, ehhez képest a mai 6700-as adat nem tűnik vészesnek.

A lélegeztetőgépen lévők száma viszont továbbra is rekordmagas, 4 napja haladta meg először az 1500-at a számuk, és annak ellenére nem csökken, hogy folyamatosan magas a napi halálozási szám is. Kórházban is rengeteg beteget ápolnak már hosszú ideje, a kórházak gyakorlatilag teljesen megteltek vírusos betegekkel.

Az orvosok kérése

A Magyar Orvosi Kamara múlt héten felhívást intézett a lakossághoz, mivel kórházi osztályok túlnyomó része már COVID-osztály, az intenzív osztályok sokszoros terhelés alatt vannak, a műtők leálltak, az ott lévő lélegeztetőgépeken is már COVID-betegek küzdenek az életükért. A vezényelhető egészségügyi dolgozók elfogytak, a kórházak önkénteseket keresnek a kórházi munka segítésére. Ezért kérik a lakosságot, hogy

tervezzék meg a bevásárlást, lehetőség szerint hetente maximum 1 alkalommal menjenek boltba,

közeledik a tavasz, az egyedül végzett kerti munka veszélytelen, de ne a barkácsáruház legyen az új pláza, ahol közösségi életünket éljük,

aki teheti, mellőzze a tömegközlekedési eszközöket,

ne látogassuk szeretteinket, ne találkozzunk barátainkkal, jelenleg ezzel vigyázunk a legjobban rájuk,

ne menjenek hétvégén a közkedvelt parkokba, tavakhoz, kirándulóhelyekre,

kerüljenek minden halasztható utazást, belföldön is,

idén maradjon el a húsvéti rokonlátogatás, locsolkodás, hogy jövőre is meglocsolhassuk szeretteinket.

A gyógyszerészek kérése

A Hálózatban Működő Gyógyszertárak Szövetsége kér mindenkit, hogy amennyiben a háziorvos felírja számukra a favipiravir tartalmú készítményt, akkor azt ne személyesen vegyék át a gyógyszertárakban, hanem kérjék meg a hozzátartozóikat, ismerőseiket, hogy váltsák ki helyettük. Amennyiben erre nincsen lehetőségük, javasolják, hogy vegyék fel a kapcsolatot a helyi önkormányzattal, hogy tudnak-e segíteni a gyógyszer átvételében.

Ezzel garantáltan csökkenthetik a fertőzésveszélyt, és hozzájárulhatnak a koronavírus járvány elleni védekezés sikeréhez.

Címlapkép: Getty Images