14 gyakori tévhit: ezt most sokan benézik a biztosítóknál a koronavírus miatt

Koronavírus: Az év eleje óta szépen lassan begyűrözött az életünkbe, mindennapjainkba, a róla szóló hírekkel kelünk és fekszünk, jócskán átírta mindennapjainkat. Ahogy minden iparágat, a biztosítási szektort is érinti a vírus, és sajnos számos tévhittel találkozhatunk.

Az alábbiakban a Generali összeszedte a leggyakoribb biztosításokat érintő tévhiteket, amelyeknek nem szabad bedőlni:

1. Most nincs szükség balesetbiztosításra

Baleset sajnos bármikor történhet. Gyakran általában otthon, a konyhában. Egyre többen dolgozunk otthonról, ami a vírus terjedésének lassítása szempontjából nagyon fontos. Ezzel azonban megnövekedhet az otthoni balesetek száma is. A KSH-tól származó információk szerint a háztartási balesetek becsült száma évente eléri a 250.000 esetet. A balesetbiztosítások a vírustól függetlenül térítenek baleset esetén, ezért nem érdemes azokat felmondani.

2. A kockázati élet-, baleset-, és egészségbiztosítások nem térítenek a vírussal összefüggésben

Számíthatunk a kockázati élet- és egészségbiztosításokra. A kockázati egészségbiztosításokban szereplő kórházi napi térítés jár annak az ügyfélnek is, aki koronavírus miatt kerül kórházba. Ez alól kivétel, ha az ügyfél tünetmentesen, csupán elkülönítési célból kerül kórházba.

Keresőképtelenségi kockázatra is fizet a biztosító, ha a biztosított koronavírus fertőzése miatt nem tudja ellátni a munkáját, és emiatt táppénzre kerül. A kockázati életbiztosítás alapján halál esetén térít a biztosító, akkor is, ha a halál oka a koronavírus fertőzés volt.

3. Most ne köss kockázati biztosítást, úgyis túl hosszú a várakozási idő

Szükség lehet a gyors és megbízható segítségre baleset, betegség vagy halál esetén. Számos esetben a koronavírussal összefüggésben is térítenek ezek a biztosítások (2.pont), és a kockázati életbiztosítás vonatkozásában alkalmazott 6 hónapos várakozási idő telefonon tett egészségi nyilatkozattal kiváltható.

4. A munkáltatóknak nem érdemes kockázati élet-, baleset-, és egészségbiztosítást kötniük a dolgozóikra

Kell a széles körű védelem és az anyagi segítség. Most még inkább felértékelődik a munkáltatói gondoskodás. Egy kollektív biztosítás betegség és baleset esetén anyagi segítséget jelent a biztosított alkalmazottak részére, legyen szó akár otthoni balesetről vagy a koronavírus miatti megbetegedésről.

5. A szolgáltatásfinanszírozó egészségbiztosítások nem vehetők igénybe

Számos magánklinika továbbra is működik. Azonban a kialakult járványügyi helyzetben a magán egészségügyi intézmények saját, a koronavírussal kapcsolatos eljárásrenddel rendelkeznek. Ennek eredményeként bizonyos ellátástípusok valóban nem érhető el a hagyományos módon, ám folyamatosan új szolgáltatási lehetőségek nyílnak meg. Minden egészségi probléma esetén továbbra is érdemes a szolgáltatásszervezővel felvenni a kapcsolatot.

6. Menekülni kell a magas részvénykitettségű eszközalapokból



A kivárás indokoltabb. A következő 1-2 hónapban még nehezebb időszak jöhet a tőkepiacokon, a vezető részvényindexekben további nagy mozgások várhatóak. Emiatt kiemelten fontos a befektetési egységekhez kötött életbiztosítások esetében az aktuális portfóliók áttekintése, értékelése és esetlegesen a portfóliók átrendezéséről vagy a kivárásról döntést hozni, ezzel elkerülve az azonnali veszteséget.

7. Megtakarítási célú életbiztosításból csak annak megszűntetésével juthatok pénzhez

Akinek pénzre van szüksége, és már van elegendő megtakarítása, és a szerződési feltételek ezt lehetővé teszik, élhet a részleges visszavásárlás lehetőségével. A legtöbb megtakarításos életbiztosítási szerződésre kötvénykölcsönt is fel lehet venni. Ekkor a megtakarítás visszavásárlási értékének terhére egy éves lejáratú kölcsön igényelhető, amelyet, ha időben visszafizet az ügyfél, nyugdíjbiztosítások adójóváírását sem érinti.

8. Nem tudom fizetni a nyugdíjbiztosításom*, inkább megszüntetem

Díjfizetési nehézségek esetén - a konkrét szerződéstől függően - van lehetőség a díjrészlet csökkentésére, a szerződés díjmentesítésére, a díjfizetés néhány havi felfüggesztésére. Ezekben az esetekben a szerződés nem szűnik meg, a kockázatviselés is folyamatos és később ismét növelhető, folytatható a megtakarítási befizetés is.

9. Most nem érdemes befektetni

Óvatosság mellett több lépésben célszerű beszállási lépésekben gondolkodni. A jelenlegi helyzetben a rövid távú gazdasági sokk elkerülhetetlennek tűnik, kissé előretekintve bízhatunk abban, hogy képesek lehetünk úrrá lenni a kialakult helyzeten. A pánikszerű eladások gyorsan piaci túladottsághoz vezetnek, így az indokolt óvatosság mellett több lépésben célszerű beszállási és részvény kitettség növelési lépésekben gondolkodni azoknak, akik hosszabb távú szemlélettel rendelkeznek.

10. A lakásbiztosítás is csak kidobott pénz

A járványhelyzet alatt 30%-kal nagyobb az igénybevétel lakásainkon, többet használjuk a vizet, az áramot. Az elmúlt 2 hétben azt a napi 8-10 órát is otthon töltöttük, amit eddig jellemzően a munkahelyünkön. A lakás az iroda, a játszótér, a tanterem. Ez a terhelés bizony nagyobb kockázatot is jelent: csőtörés, üvegtörés, dugulás- csak néhány a leggyakoribb károk közül, melyekre egy jó lakásbiztosítás a legrosszabb helyzetben is segítséget jelent.

11. Nem működik a kárrendezés

A kárbejelentések (élet-, egészség-, baleset-, gépjármű és lakásbiztosítási) biztonságosan otthonról az interneten keresztül intézhetők. A vagyon és gépjármű-kárbejelentéseknél általában helyszíni szemlére van szükség, hogy a kárszakértők fel tudják mérni a károk nagyságát.

HOGYAN TÖRTÉNIK A VIDEÓS KÁRSZEMLE?

Kárbejelentését követően telefonon felhívjuk ügyfelünket, és tájékoztatjuk a videós kárrendezés lehetőségéről. Amennyiben a bejelentő nyitott a lehetőségre, e-mailben kapja meg a legfontosabb tudnivalókat, illetve azt a linket, amelyet telefonján megnyitva elindul a kétirányú videós kapcsolat a böngésző felületen. A bejelentő részéről tehát csupán egy e-mail címre, kamerás mobileszközre és mobilinternetre (3G/4G jelerősség) vagy wifire van szükség. Ezt követően már csupán egy dolga van: minél pontosabban bemutatni a kárt az ügyintézőnek a mobileszköz kameráján keresztül. Vagyonkároknál 5-7 perc, míg gépjármű károknál 10-15 perc alatt megtörténik a kárfelmérés, és amennyiben a videóhívás alapján a kár rendezhető, a kárösszeg utalása is megtörténik. Az azonnal indított kifizetés tehát már néhány percen belül a bejelentő számláján lehet.

12. Eddig csekken fizettem, ezután is csak úgy tudom fizetni a biztosításom

A kialakult járványügyi helyzetre tekintettel a csekkes díjfizetés helyett választható számos online lehetőség. A személyes ügyintézés elkerülésével csökkenthetőek a megfertőződés kockázatai, és ezzel is hozzájárulhatunk a járvány terjedésének mérsékléséhez. Bármikor változtathatunk a díjfizetés módján, és választhatunk az online lehetőségek közül - bankkártyás díjfizetés a honlapon keresztül, átutalásos fizetés, csoportos beszedési megbízás, de a csekken lévő QR kóddal is fizethetünk. Sőt, ha nyilatkozunk, és a nyilatkozatot aláírva, befotózva akár emailben visszaküldjük, arra is lehetőségünk nyílik, hogy a számlát eleve csekk nélkül, emailben kapjuk meg, és ugyanígy elektronikusan érkezzenek a biztosításainkkal kapcsolatos értesítők, levelek.

13. A biztosítók nem fogadják el a lejárt okmányokat

A koronavírussal kapcsolatos kormányzati intézkedések keretében a 2020. március 12-t követően lejáró okmányok érvényességét meghosszabbították. Így ezeket a biztosítók is elfogadják. Tehát amennyiben lejárt műszakival közlekedő autós okoz balesetet, de rendelkezik érvényes kötelező gépjármű-felelősségbiztosítással, a biztosítók rendezik a kárt. A biztosítótársaságok a veszélyhelyzet idején, illetve azt követően tizenöt napig elfogadják a lejárt okmányokat.

14. Zárva vannak az ügyfélszolgálatok, nem lehet ügyet intézni

A személyes ügyfélszolgálati irodák helyett szinte minden elintézhető online vagy telefonon.