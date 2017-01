Teszt: ügyesen koppintják a diszkontok a Coca-Colát és a Pepsit

"1000 kóla közül is felismerném, melyik a Coca-Cola és a Pepsi" - bizonygatták fennhangon a Pénzcentrum magabiztos tesztelői, egészen addig, amíg nem kóstolták végig a 7 tételből álló kólasort. Vaktesztünkön 12 kóstolóból mindössze 5-en (!) ismerték fel íz és illat alapján a Coca-Colát, és csak egy olyan volt, aki mindkét vezető márkát eltalálta. A boltok sajátmárkás termékei viszont kifejezetten jól teljesítettek, mármint a "koppintási" versenyben. Mutatjuk a tabudöntögető eredményeket.







Vajon megéri csaknem kétszer annyit fizetni a menő márkákért, mint a boltok sajátmárkás termékeiért? Tényleg ilyen nagy lenne a különbség? A válasz kiderítéséhez cikksorozatunk első részében a népszerű italt: a Coca-Colát, a Pepsit és az egyéb kóla ízű üdítőket vettük górcső alá.

Vaktesztünkben ezúttal 7 különböző kólát kóstoltattunk meg vállalkozó szellemű kollégáinkkal, akiknek többek között az volt a feladata, hogy felismerjék:

Melyik a Coca-Cola

Melyik a Pepsi

Kólateszt

Az üzletek manapság ugyanis hemzsegnek a kereskedelmi márkás termékektől. A GfK tavaly készített felmérése szerint 2015-ben a napi fogyasztási cikkek forgalmának negyedét a sajátmárkás árucikkek adták, ami az előző évhez képest 1 százalékos emelkedést jelent.

A boltok polcain többek között számtalan kóla ízű üdítőitallal találkozhatunk, amelyek általában megjelenésükben is a nagyobb gyártói márkákra szeretnének hasonlítani. De vajon mennyire sikerül az ízeket utánozni?

A Coca-Cola egy igazi love-brand. Sok mindent lehet másolni, de a Coca-Cola üdítőitalt még soha senkinek nem sikerült lemásolnia az elmúlt évszázadban



- mondta el a Pénzcentrum megkeresésére Pellion Ágnes, a Coca-Cola Magyarország Szolgáltató Kft. közkapcsolati és kommunikációs vezetője.

Nem is olyan rossz a diszkont kóla

A több mítosz által övezett Coca-Cola titkos receptjét biztosan nem lehet tökéletesen lemásolni, de vaktesztünk eredménye szerint azért egy-egy diszkontnak sikerült egészen jó utánzatot készítenie. Bár elsőre mindenki azt gondolná, hogy csak a Pepsinek és a Coca-Colának van létjogosultsága ma a kólapiacon, a vaktesztünk azonban egészen más eredményeket hozott.

Összesen 12-en kóstolták végig a kólákat, ebből pedig mindösszesen

5 embernek sikerült eltalálnia, melyik a Coca-Cola (az "eredeti íz"); míg alig 4-en voksoltak helyesen a Pepsire.

Sőt, sokan keverték is a két vezető márka ízét: 4-en azt gondolták a Pepsiről, hogy az a Coca-Cola, míg fordítva 3-an tévesztettek. Az azonban talán még ennél is megleőbb volt, hogy mindössze egyetlen olyan tesztelőnk akadt, aki a Cocát és a Pepsit is telibe trafálta.

"Taste the Feeling"

Az agymosás mindenesetre jól működik, ugyanis amikor azt kérdeztük tesztelőinktől, hogy melyik kóla ízlett nekik a legjobban, akkor a legtöbben Coca-Colát nevezték meg, vagy legalábbis azt az italt, amiről azt hitték, hogy a Coca-Cola lenne. De persze akadtak olyanok is, akik a Pepsi ízűnek érzett italokat szavazták meg a legfinomabbnak.

A legrosszabb ízű kólának tesztelőink 3 vokssal az Aldi-ban kapható Classic Cola-t szavazták meg. De 2-2 szavazatot kapott a Márka Cola és a S-budget Cola is. Tesztünkben ez alkalommal is elrejtettünk egy kakukktojást, a Dr Pepper-t, azonban egy ember kivételével ezt most mindenki lefülelte.

Ezzel szemben meglepően jól teljesített a Lild-ben kapható Freeway Cola, amiről összesen 5-en gondolták azt, hogy ez lenne a Pepsi terméke és még 2-en azt, hogy ez a Coca-Cola. A saját márkáknál persze felmerül a kérdés, hogy esetleg azért hasonlít ennyire a nagy márkákhoz, mert talán ugyanabban a gyárban készül, egy kicsit módosított gyártási folyamattal.

A Coca-Cola megkeresésünkre azonban elmondta, hogy náluk ilyesmi nem fordulhat elő. Dunaharaszti gyárukban kizárólag a saját termékeiket gyártják. De vajon hogyan készül az eredeti kóla?

A The Coca-Cola Company adja el a szirupot helyi palackozónknak, hazánkban a Coca-Cola HBC Magyarország Kft-nek, akik víz és szén-dioxid hozzáadásával palackozzák dunaharaszti gyárukban



- tette hozzá Pellion Ágnes.

A gyártókat egyébként nem minden palackon tüntetik fel. A Márka Cola például biztosan a törökbálinti gyárban készül, míg az Aldi Classic Cola-t Ausztriából hozzák, de a többi termék címkéjéről csak a forgalmazó neve derül ki.

Mennyi az annyi?

Az eredmények azért is érdekesek, mert az általunk tesztelt kólák között akadt olyan, amit mindössze 85 forintért vásárolunk meg, ráadásul ezért 2 liter kaptunk. Míg a Pepsi és a Coca-cola ára 300 forint körül mozog, ráadásul csak 1,75 liter van egy üvegben.

Tesztelt termékeink árai: