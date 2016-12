Sosem gondolnád, mi minden történik a magyar mozikban

2D, 3D, 4DX, IMAX, VIP - bőven válogathatunk a mozik jegypénztárainál, amikor arról döntünk, milyen filmet szeretnénk nézni. Persze ezeknek a jegytípusoknak az ára is különböző, de vajon csak ez okozza a nagy különbségeket, vagy mozinként valóban eltérnek a jegyárak? A Pénzcentrum most lerántja a leplet a mendemondákról, és még néhány mozis érdekességről.





Manapság egyre többen gondolják azt, hogy egyes mozik között bizony nagy különbségek vannak a jegyárakat illetően. Annak érdekében, hogy ezt kiderítsük megkerestük az egyik legnagyobb mozihálozatot.

Bár vidék és főváros között valóban vannak különbségek, de Budapesten belül a jegyáraink egységesek



- válaszolta a Pénzcentrum megkeresésére Buda Andrea, a Cinema City PR és marketing igazgatója.



Azt, hogy sokak szerint mozinként változnak a jegyárak, vélhetően az okozza, hogy rengeteg fajta jegytípus közül válogathatunk - ráadásul többféle kedvezményt is kaphatunk. (Azt azért hozzá kell tenni, hogy korábban a Mammutban valóban drágábbak voltak a jegyek.)

Mennyi az annyi?

Az árak az elmúlt években folyamatosan emelkedtek, Buda Andrea elmondása szerint ez a növekedés azonban csak az inflációhoz köthető. Hiszen az elmúlt pár évben nem igazán volt infláció, de az azt megelőző időszakban sokkal magasabb volt az infláció mértéke, mint a jegyárak emelkedése.

Nézzünk néhány aktuális példát a fővárosi jegyárak közül:

A hagyományos előadásokra a felnőtt jegy 1 720 forint

Míg a 3D-s jegy 1 890, szemüveggel együtt már 2 120 forint

Diák-, gyerek -, nyugdíjas-, pedagógus-, fogyatékkal élő jegy 1 280 forintba kerül

3D-ben ugyanez 1 460, szemüveggel pedig 1 690 forint

A 2 gyerek+2 felnőtt részére a családi jegy 4 800 forint

A kedvezményes szerdai jegy 1 280 forint

Az VIP előadásokra pedig a jegyek már 4 140 forintba kerülnek.

A mozihálózatnál a legolcsóbb jegyek közé egyébként a diákjegyek tartoznak, amelyekre hétköznaponként a kapcsolat kártyás kedvezmény is érvényesíthető (15 százalék),

így a jegy csak 1090 forintba kerül.



Mozi = popcoron

Az jól látszik, bármilyen előadásra megyünk, egy ezres alatt nem úszhatjuk meg jegyvásárlást. Ráadásul közel minden második ember a büfében is vásárol valamit, amikor mozizni megy.

A büfében az abszolút kedvenc még mindig a popcorn, de évről évre jön fel a nachos a népszerűségi versenyben, és sokan vásárolnak manapság válogatós gumicukrot is a mozi büfékben. De nagyon divatosnak számítanak a tematikus menük is, amelyeket filmes műanyagpohárban egy figurával együtt vásárolhatunk meg - ezeket sok felnőtt is gyűjti - tette hozzá Buda Andrea.

Melyik film volt idén a legnagyobb durranás?

A mozikban általában év végén és a jó idő ellenére nyáron van a legnagyobb forgalom, ami persze azzal is magyarázható, hogy több sikerfilm is ezekben az időszakokban kerül a mozikba. November 30-ig a Cinema City toplistáját - A kis kedvencek titkos élete, a Deadpool, és a Star Wars 7 vezette (sokan ugyanis csak 2016 januárjában nézték meg a filmet). Ez a sorrend azonban szinte biztosan változni fog, hiszen csak decemberbe került a mozikba a:

Zsivány egyes

a Kaliforniai álom,

az Assassin's creed,

és a Vaiana.

A legnépszerűbb (és annak várt filmek) egyébként jól mutatják a magyarok moziba járási szokásait. A legtöbben még mindig a vígjátékokat keresik a mozikban, de sokan ülnek be animációs mesére és a Marvel-univerzumban játszódó akciófilmekre is.

A magyarok nagyon szeretik a vígjátékokat, míg Romániában és Bulgáriában az akciófilmeket kedvelik a legjobban

- tudta meg a Pénzcentrum Buda Andreától.

Bár alapvetően megfigyelhető egy trend, miszerint egyre többet járunk mozizni, de jövőre újabb rekord dőlhet meg, hiszen rengeteg nagy film érkezik majd 2017-ben. Erre nézzünk néhány példát.

Milyen filmek jönnek 2017-ben?