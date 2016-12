Mikor kezdődnek a karácsony utáni akciók, leértékelések?

Akcióvadászok figyelem, holnap indulnak a téli leértékelések. Az adventi hetekben persze már sok helyen lehetett találkozni különböző mértékű akciókkal, az igazán jelentős árengedmények azonban még csak most következnek. Különösen érdemes figyelni a téli ruhákat, a lakberendezési holmikat és a műszaki cikkeket forgalmazó üzletek kínálatát.

Az elmúlt hetekben bármelyik bevásárlóközpontba is ment az ember, óriási tömeggel találkozhatott. A karácsony előtti vásárlási láz vélhetően még a tavalyit is túlszárnyalta. Az Országos Kereskedelmi Szövetség (OKSZ) főtitkára szerint decemberben 90-95 milliárd forinttal többet költenek a magyarok ételre és italra, 85-90 milliárddal pedig ajándékokra, tartós fogyasztási cikkekre, mint az őszi hónapokban.

Elmondása szerint az év utolsó hónapjában 5-6 százalékkal növekedhet a kereslet a fent említett termékcsoportok iránt, és ez a

tavaly decemberhez képes 50 milliárdos pluszköltést eredményezhet.

Januárban a korábbi évek trendjeihez hasonlóan vélhetően visszaesik majd a kereslet, viszont megindul a "csereidőszak", az igazán nagy akciók pedig akkor kezdődnek.

Az üzletek többsége már az elmúlt hetekben leértékelésekkel csalogatta a vásárlókat, a 20-40 százalékos akciók voltak a legelterjedtebbek.

Az igazán nagy, karácsony utáni leárazások viszont még csak most kezdődnek, a két ünnep között és január elején indulnak el a nagy akciók. Ebben az időszakban rá is kényszerülnek a kereskedők, hogy erősen nyomott áron kínálják termékeiket. Muszáj olcsóbban adniuk az árut, ha szeretnének megszabadulni a készleteiktől.

Holnap már a plázák és a bevásárlóközpontok is nyitva lesznek a fővárosban és vidéken egyaránt. Akik szeretnének néhány olcsóbb ruhadarabhoz hozzájutni, vagy a szilveszteri bulira szereznének be egy szép szettet, azoknak mindenképp érdemes felkerekedni, és szétnézni az akciók között.

Ha viszont nem sürget a határidő (például a szilveszter), akkor érdemes lehet még várni egy kicsit, hiszen folyamatosan csökkennek majd az árak a következő hetekben.

Arra viszont figyelj, hogy csakúgy, mint a nagy kuponos napokon, a téli akcióknál is előfordulhat, hogy nem csak az idei kollekció darabjait kínálják, de akár a több éve raktáron tengődő ruhákat is kitehetik az eladótérbe. Ez persze azoknak nagyon jó lehet, akik két éve bánják, hogy nem vették meg azt a sárga pulcsit, hiszen még az is lehet, hogy a következő napokban újra belebotlik az akkor elszalasztott lehetőségbe.

A leárazások viszont nem csak a ruhákat érinti, előbb-utóbb a műszaki cikkek is erre a sorsra jutnak. Például idén ismét lehetnek majd áfamentes napok, amikor 20-25 százalékkal olcsóbban lehet megvásárolni a termékeket. Így, ha nem sürgős a vásárlás, érdemes várni még néhány hetet.

Az akcióhullám már az online boltokat is elérte, sok helyen kedvezményes árakkal és ingyenes kiszállítással csalogatják a vevőket. Ha van egy konkrét termék, vagy üzlet, ahonnan szeretnél rendelni, érdemes ránézni a honlapjára/Facebook-oldalára, mert könnyen lehet, hogy belebotlasz egy-egy kedvezményes kuponkódba, amivel még olcsóbban juthatsz a kiszemelt áruhoz.

"Akciós terméket nem cserélünk"

Ne hagyd, hogy lerázzanak azzal a dumával, hogy akciós terméket nem cserélnek/váltanak vissza. Mivel pontosan ugyanazok a jogok illetnek meg, mintha nem leértékelt terméket vettél volna. Tehát a szavatosság és a jótállási jog teljesen független a termék vételárától.

Ez alól csak egyetlen esetben lehet kivétel: ha azért volt leértékelve egy termék, mert az hibás volt, és ezt a vásárláskor el is mondták, hogy ez az árleszállítás oka. Ilyenkor nem lehet reklamálni.

Az is gyakran előfordul, hogy amikor hibás terméket javíttatnál, vagy kicserélnéd ugyanolyan árura, akkor inkább felajánlják - mert például nem érdemes javítani, vagy nincs több ugyanilyen termék raktáron -, hogy levásárolhatod az üzletben a hibás darab értékét. Ebben az esetben nem vagy köteles ezt az ajánlatot elfogadni, hanem ragaszkodhatsz a szavatossági és jótállási jogaidhoz. Ha úgy szeretnéd, vissza kell adniuk az árát.

Vannak olyan termékek (pl. mobiltelefon), amelyeknél ha három munkanapon belül élsz a hibás termék miatti csereigényeddel, akkor a kereskedő nem hivatkozhat arra, hogy inkább javítja az árut csere helyett, mert így nincs többletköltség.

Ne félj élni a lehetőségeiddel és merd érvényesíteni a jogaidat!