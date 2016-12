A világ pénzét elköltik Schobert Norbiék karácsonyfára

Szakemberek gondoskodnak arról, hogy Schobert Norbiéknál tökéletes karácsonyfa álljon. Egy múzeumtól bérli a három méteres, cserepes karácsonyfát a család. Norbi szerint ez nem is drága mulatság.





Norbinak és Rékának idén sem kell azon aggódniuk, hogy minden rendben legyen a karácsonyfa körül. A Schorbert család csupán megálmodja, milyen fát szeretne, a többit a szakemberek intézik.

Úgy döntöttünk 5-6 évvel ezelőtt, hogy elég volt a fakivágásból és a műfenyőkből, keresünk valami más megoldást. Ez pedig a bérlés lett. Tulajdonképpen egy karácsonyi múzeumtól bérlünk egy feldíszített, földlabdás fenyőfát. Elmondjuk, mekkora legyen, a miénk általában háromméteres, és hogy milyen stílusú, színű díszítés kerüljön rá



- árulta el a Borsnak Schobert Norbi, aki szerint mindez nem drága mulatság, hiszen az ő megoldásuk:

körülbelül százezer forintos tétel.

Nem sok ez egy kicsit?

Manapság tényleg egyre nagyobb divat a Norbiék által is használt cserepes fenyő, amit akár vissza is lehet vinni a kertészetekbe. Sőt, ilyenkor még az is előfordulhat, hogy a vételárból visszakapunk valamennyit.

Bross Dávid, az Oázis Kertészeti Kft. marketing és fejlesztési igazgatója korábban azonban arról tájékoztatta a lapunkat, hogy általában 1,5-2 méter magas fa elhozására van lehetőség, de ennek is már nehéz megoldani a szállítását, hiszen egy közel 30 kilós földbabában van benne a fa.

Az élő fenyő ára 5 - 40 ezer forint között mozog, attól függően, hogy mekkora a fa és milyen fajtájú. Vagyis Norbiék 3 méteres fenyőfájának tényleg nagyon tökéletesnek kell lennie, hogy megérje kifizetni érte a 100 ezer forintot. Persze ebben az árban már a szállítás, a faállítás és a díszítés is benne van.

Mi a helyzet a vágott fenyőkkel?

A vágott fenyőfákat persze jóval olcsóbban beszerezhetjük. Az összes eladott karácsonyfának közel a kétharmadát pedig még mindig a lucfenyők teszik ki, míg a többiek nordmann vagy ezüstfenyőt visznek haza karácsonyra.

A lucfenyő azért is ennyire népszerű mert rendkívül jó az illata és az ára is kedvező. Sajnos azonban a szobában 1-2 hét alatt lehullatja a tűleveleit. A lucfenyő méterét egyébként 2 - 2,5 forint körül tudjuk megvásárolni.

Az ezüstfenyőt szép ezüstös leveleiről ismerhetjük fel. Ennek a fajtának az előnyei közé sorolható, hogy nagyon jól lehet díszíteni, hiszen sűrűn vannak a tűlevelei. Ráadásul nem hullatja le olyan gyorsan a tűleveleit, amelyek azonban nagyon szúrósak - emiatt a kisgyermekes családoknak talán nem ez a legjobb választás. Méterét 2-4 ezer forint körül vásárolhatjuk meg.

A nordmann (!) fenyő az igazi mesebeli karácsonyfára emlékeztet és még a tűlevelei is puhák. Az ára azonban már borsosabb. Ebből a fajtából is találhatunk 2,5-3,5 ezerért egy métert, de olyan fa is akad, amelyiknek 10 ezer forintba kerül métere, vagyis egy 2 méteres fáért már 20 ezer forintot kell fizetnünk.

Mire figyeljünk a vásárlásnál?



Ha valaki még mindig nem nem vette meg a fát, akkor az alábbiakra érdemes odafigyelnie: