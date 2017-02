Tényleg tavaly nyitottak ki utoljára a VII. kerületi romkocsmák?

A VII. kerületi romkocsma-negyedben az utóbbi években elharapózott a vita a lakosok és a vendéglátóhelyek között. A környéken élők szeretnék visszakapni a régi, csendes környezetet, a romkocsmák viszont mostanra nemzetközileg is népszerű turistacélponttá váltak. Az önkormányzat építészeti irodája azonban úgy néz ki, hogy a lakóknak kedvez, információink szerint ugyanis több, nyitott vendéglátóhely bezárását is kezdeményezték.

A főváros VII. kerületének körúton belüli része az elmúlt évtizedben felkerült a nemzetközi turistatérképekre. A Let Me Inn összeállítása szerint a világ 13. legnépszerűbb úti célja a romkocsma negyed. Persze akik bulizni eljönnek, azok más látványosságokat is megnéznek, és rendszerint sok pénzt költenek. Egy nemrég felbukkant kerületi építész, a helyi lakosok érdekeit szem előtt tartva, felvette a harcot a bulinegyed foghíjas telkekein nyílt vendéglátóhelyekkel.

Egy belvárosi romkocsma tulajdonosa nemrég azzal keresett meg minket, hogy az önkormányzat határozata szerint az évek óta működő népszerű helyet nem üzemeltetheti tovább. A tulajdonos a határozat szerint a helyet legfeljebb 90 napra kell bezárnia, azonban ha a hiányosságokat nem pótolja, akkor valószínűleg hasonló határozatot kaphat később is.

Határozat a foghíjas telek romkocsmájáról (2017.02.02.)

Azt érdemes tudni a vendéglátó egységről, hogy nem egy romos épületben, hanem egy használaton kívüli telken állították fel a konyhát is magába foglaló egységét. Az önkormányzat a határozat szerint két dolgot kifogásolt:

A telken lévő épületek nem felelnek meg a településrendezési követelményeknek. A tulajdonostól kapott határozat alapján két dologgal van probléma. Az egyik, hogy a jogszabály alapján legalább 15 méter magasnak kellene lennie az épületnek, amelynek a konténerekből felépített nyitott kerthelység nyilvánvalóan nem felel meg.

A másik probléma, hogy a felállított melegkonyha kéménye nem ér a szomszédos épületek gerince felé, ennek elhelyezése rögzítés hiányában nem oldható meg a határozat szerint.



Emellett egyéb problémákat is kifogásolt a VII. kerület építész irodája, azonban ezek pótolható vagy javítható hibák a fent részletezettekkel szemben. A hibák miatt hozott határozat előtt azért állt értetlenül a tulajdonos, mert az engedélyek kikérésekor is lehetett tudni, hogy a magassági szabályoknak nem megfelelő a vendéglátó egység, azonban a szükséges engedélyeket kiadták és a hely éveken keresztül üzemelt.

Mit mond az építész iroda?

Természetesen megkerestük a VII. kerületi építész irodát is, hogy miért küldhettek ilyen határozatot. A válaszukban két indokot hoztak fel a helyek bezárására:

Mivel nyílt terepen van, a zaj intenzitása erősebb, ami fokozottan zavarja a környezetében élőket, akik aggályaikat folyamatosan jelzik a VII. kerületi önkormányzat felé.

A másik indok, hogy romlik a környezet köztisztasága a nem rendeltetésszerű használat miatt, melyet az ott lakók nehezen tolerálnak.

Míg az utóbbi magyarázható a nem szabályoknak megfelelő kéménnyel, addig az első indok nem szerepel a vendéglátóegységnek küldött határozatban. Indoklásul egyébként kitér arra, hogy a tervek szerint az üres telkek, amelyeken most vendéglátóegységek üzemelnek, hamarosan beépítésre kerülnek. Az építész iroda tájékoztatása szerint a beépítésnek köszönhetően a jövőben kevésbé lesz intenzív a zaj, így az nem (vagy legalábbis kevésbé) fogja zavarni a környéken élőket.

Az tehát kiolvasható, hogy a határozat és az önkormányzat Pénzcentrumnak küldött válasza között vannak eltérések, így pedig nehéz megállapítani, hogy milyen valós indokok állnak a kérdéses hely bezárása mögött.

Információink szerint egyébként nemcsak egy, hanem akár öt, VII. kerületi, kerthelység is érintett lehet, vagyis a városrész több vendéglátóhelye bezárni kényszerülhet (akár átmenetileg is)

. Természetesen megkerestük azokat a helyeket, amelyek kerthelységként üzemelnek, azonban csak egy esetben kaptunk választ.

A Szimpla Kert kifejezetten örült a megkeresésnek, sőt ismert számukra a helyzet. Ők nem érintettek az önkormányzat által megkeresett romkocsmák között, ugyanis nem foghíjtelken helyezkedik el a vendéglátó egységük.

A bezárásról az a véleményünk, hogy ezek elsődleges célja nem a köztisztaság, vagy a lakók közérzetének javítása, hanem a telkek értékesítése, elsősorban szállodák és apartmanok építésére. Azonban a kerület szórakoztató iparára (a romkocsmák közönségére) alapozó szállodákat és apartmanokat építtető befektetők pont az elsődleges desztinációk, azaz a szórakozóhelyek, elsősorban a nyáron nagyon népszerű nyitott szórakozóhelyek helyén szeretnének építkezni. Ezzel saját forgalmukat, bevételüket kockáztatják, levágják az aranyat tojó tyúkot

- mondta kérdésünkre az ismert romkocsma.

Azt már mi tesszük hozzá, hogy a foghíjas telkeken létesült vendéglátóhelyek színesítik a romkocsma-negyedet, annak látképének már szerves részét képezik.

A köztisztasági kérdésekkel egyébként akár nem foghíjas telken létesült vendéglátó egységeket is meg lehet találni, hiszen a bulinegyed bizony szeméttel és legalább valamennyi hangoskodással jár. Az építész iroda arra a kérdésünkre, hogyan képzelik el a kerület látképét a jövőben úgy válaszolt, hogy

Az utcai épületrésznek arányaiban a meglévő utcai beépítéshez illeszkednie kell, de anyaghasználatában és részlet képzéseiben a modern építészeti elveket követheti. Az utcakép alakítása során a terület érték növelése és a hagyományokhoz méltó fejlesztése a cél.

Ez alapján viszont nehéz elképzelni, hogyan nézhet ki például tíz év múlva, mivel a terület értékét jelenleg a régi, világháború előtt épült romos épületek turisztikai vonzereje is adja. A sorozatos bezárásokkal a turisták számára vonzó romkocsmák tűnhetnek el, azonban a vendéglátóhelyek és a lakóépületek közötti érzékeny egyensúly megtalálásával a negyed mindkét funkciója hosszútávon is megmaradhat.

Az ingatlanárak is eshetnek?

A VII. kerületi ingatlanárak a romkocsmák elterjedése óta jellemzően duplájára nőttek, de olyan részei is vannak a kerületnek, ahol akár a korábbi átlagos négyzetméterár háromszorosát is ki kell fizetni. Ugyan a lakásárak az elmúlt években jelentősen nőttek Budapest szívében, azonban ez a nagymértékű növekedés egyebek mellett a romkocsma-negyed kiépülésének is köszönhető.

A nekünk választ adó vendéglátóhelyek is kiemelték azt, hogy a város megváltozott az elmúlt években és a korábbi lakónegyed mára az ország szórakoztatóipari központja lett. Ez persze zajjal és kosszal és egyben az ingatlanárak emelkedésével jár együtt.

Ha a zaj és kosz forrását megszűntetnék (vagyis bezárnák a romkocsmákat), akkor nagy valószínűséggel az ingatlanok értéke is jelentősen visszaesne.

Nem olyan egyszerű a megoldás



A jelenlegi patthelyzet, amely a kerületi lakosok és a vendéglátóhelyek között kialakult persze nem egyszerű feloldani. Kétségtelen tény, hogy a bulinegyed a lakhatást kellemetlenebbé teszi, ugyanakkor a gazdasági fejlődésből ők is részesülnek. Egyrészről érthető, hogy a már évtizedek óta a kerületben lakók nem szeretnének elköltözni, azonban a romkocsmák megszűntetése nemcsak a kerületnek, hanem Budapestnek, sőt, valószínűleg Magyarország turizmusának is ártana.

A költözéssel viszont jól járhat, aki végül úgy dönt, hogy csendesebb környéken vásárol új otthont. A VII. kerület belső részén eladott lakás árából a kerület külső részein jelentősen nagyobb lakásokat is lehet vásárolni (vagy a különbözetet megtakarítani), ha pedig egy kertes városnegyedet választanak, akkor az sem kizárt, hogy két lakásra is futja, vagy akár saját családi házat is vásárolhatnak. Ehhez persze fel kell adni a belváros adta lehetőségeket, akár a közlekedésre, akár a szórakozási lehetőségekre gondolunk.

