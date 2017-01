Jókorát bukott a kaszinóbizniszen V-Tech Kefir

Még mindig jár koncertezni a legendás V-Tech énekese Kefir, azonban nem ez az egyetlen bevételi forrása a zenésznek. Számos vállalkozása van, szoláriumot és trafikot is vezet a koncertezés mellett. Nem egyszerű azonban a cégvezetés, még egy tapasztalt vállalkozónak is, mint Kefir csak kevés üzlete működik jól hosszútávon. Utánajártunk, mi fenyegeti a cégek működését és hogyan néz ki egy rosszul felépített vállalkozás.

Ugyan még mindig folytathatná a napi haknizást Kefir, a 90-es évek legendás zenekarának, a V-Tech duójának egyik tagja, azonban véleménye szerint jobb több lábon állni. Mostanra már számos vállalkozást alapított, különböző iparágat célzott meg, foglalkozott kávégépekkel, kaszinókkal, de most is van három szoláriuma, trafikja és ipari villanyszereléssel foglalkozó cége - vallott pénzügyeiről a Blikknek a zenész.

Mivel jól láthatóan több üzletet is tud vezetni egyszerre, ezért kifejezetten sikeresnek mondható, igaz, elmondása szerint tíz ötletéből általában három jön be. Ennek megfelelően több korábbi bukott vállalkozása is volt, például az MLM-cége vagy a kaszinói.

Nem minden sztár ennyire sikeres az üzleti életben, Kökény Attila például saját elmondása szerint is folyamatosan falakba ütközik a vállalkozásaival.

Bármibe fogtam eddig, minden rosszul végződött

- panaszolta a sztár. Ő elsősorban büfézéssel foglalkozott, de befektetőként is beszállt egy vállalkozásba, azonban rá kellett jönnie, hogy jobb, ha a zenéléssel foglalkozik.

Nem egyszerű a magyar cégeknek

Nemcsak a sztárok kezdenek nehezen vállalkozásba, ahogy láthatjuk, kökény Attilának egyáltalán nem jött össze az üzleti életbe való betörés és Kefirnek is csak tízből három ötlete jövedelmező. Ugyan januártól a nyereségadó egységesen 9 százalékra csökkent, azonban ennek ellenére nem egyszerű manapság a cégvezetés. Az cégek több mint tizedénél történt tulajdonosváltás 2016-ban, ami a vállalkozások életének kiszámíthatatlanságára utal.

A változások egyik legmeghatározóbb típusa a tulajdonosi szerkezetben történő változások, hiszen ez esetben jó eséllyel alapjaiban változhat a cég jellege. 2016 január és szeptembere között több mint 60 ezer cég esetében változott a tulajdonosi szerkezet valamilyen formában, ami nem túl biztató jelenség a hazai vállalatok stabilitására nézve.

A szokásos ügymenet mellett nem ritkák az extrém esetek sem, például 300 cég legalább 3-szor váltott tulajdonost csak az idei év során, ezek vélhetően nem szokványos gazdasági tevékenység eredményei

- mondta korábban Pertics Richárd, az Opten céginformációs igazgatója. A tulajdonos vagy székhelyváltások egyébként magyarázhatók egyszerű piaci átalakulással, azonban a főtevékenységek változtatása nem.

2016-ban több, mint 10 ezer cégnek változott a főtevékenysége, vagyis rengeteg cég egész egyszerűen kénytelen más iparágra váltani. Persze ezek egy részét a technikai fejlődés és a fogyasztói igények változása indokolja, azonban az ekkora mennyiségű váltás már a kiegyensúlyozatlan gazdaságot és a bizonytalan környezetet jellemzi.

A leginkább azok a cégek vannak veszélyben, amelyek egy éven belül többször is megváltoztatják fő tevékenységüket. Esetükben valószínűleg az üzleti terv sem megfelelően lett összeállítva.

Címlapkép: MTI / Mohai Balázs