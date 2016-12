Mutatjuk, hogyan szilvesztereznek idén a leggazdagabb magyarok

Hiába kell többet fizetni, szilveszterkor így is megtelnek a hazai szállodák. Aki azonban megteheti, inkább valahol külföldön, luxus körülmények között köszönti az újévet. A Kanári-szigetek luxushoteljébe például 1 millió forintért kaphatunk szállást erre a hétre.





A belföldi úticélok között idén Budapest és Hajdúszoboszló a legnépszerűbb a szilveszterezni vágyók körében. A friss felmérések szerint az 1-2 éjszakás üdülésért akár 20 százalékkal is többet fizethetünk, mint egyébként decemberben, de ez nem riasztja vissza az utazni vágyókat.

Az év utolsó havában közel 40 000 forintot fizet, aki villában száll meg, hotelben pedig átlagosan közel 30 000 forintot hagyunk ott egy éjszakáért, de faházban, motelben, hostelben vagy diákszállóban már 10 000 forint körül is találhattunk szálláshelyet. A legolcsóbb foglalás decemberben 1600 forint volt, míg a legdrágább közel egymilliót kóstált - derül ki a Szallas.hu adataiból.

Az éjféli pezsgős koccintás, a lencse és a tűzijáték már smafu, sokkal inkább a disznóvágás, a közös foglalkozások és a sztárfellépők működnek vendégcsalogatóként 2016 utolsó hétvégéjén. Idén például Molnár Ferenc Caramel, Tóth Vera és Takács Nikolas nevével is találkozhatunk a fellépők között. A zenészek mellett a nagydumások is kedvelt vendégcsalogatók, így például Janklovics Péter és Benk Dénes is szerepelnek a porondon.

Milyen szilveszteri programokkal várnak idén belföldön?

disznóvágás, disznótor

lovas show

pusztai betyárkodás

halászlé fesztivál

bográcsverseny

erdei gyalogtúra

családi kincskeresés

kemencés sütögetés

borkóstoló, pezsgőkóstoló

népi alkotóház

Hol töltik a szilvesztert a leggazdagabb magyarok?

Az egzotikus desztinációkon történő óévbúcsúztatást csak egy szűkebb réteg engedheti meg magának. Az ünnepi időszakra mind a repülőjegyek, mind a szállások magas áron foglalhatók a többi időszakhoz képest. Különösen közkedvelt

Kubában,

Balin,

Dominikán,

Thaiföldön és

Dubaiban az újévköszöntés.

De vannak, aki ezeknél is különlegesebb helyekre vágynak, távol a világ zajától szeretnének pihenni az évvégén.

Baráti társaságoknak, családoknak, pároknak szervezünk utazást olyan úti célokra, mint Bora - Bora, Mexikó, Dél - Afrika vagy Maldív - szigetek



- válaszolta a Pénzcentrum megkeresésére Molnár Anita, az IBUSZ Utazási iroda kommunikációs vezetője.

Ezeknél azonban jóval nagyobb létszámot vonzanak az európai nagyvárosokba a 4-5 napos szilveszteri utazások, ahol általában a főtereken tartott központi rendezvényeken töltik a vendégek a szilveszter éjszakát, nem pedig a hotelekben. Sokan mennek például Szicíliába, Londonba, Rómába vagy Lisszabonba is óévbúcsúztatóra.

Mennyi az annyi?

Thaiföld és Dubai esetében általában 300-400 ezer forintot költenek személyként, míg a drágább úticéloknál ez az összeg, 500 - 800 ezer forint körüli végösszeget jelet

- tudta meg a Pénzcentrum Kelemenné dr. Koltai Katalintől, a Télen-Nyáron Utazási Iroda ügyvezetőjétől.

Aki az induláshoz közeli időpontban foglal egy 4-5 *-os hotelbe, annak akár az 1 millió forint feletti utazás is könnyen összejöhet. A Kanári - szigetek egyik luxus hoteljében például 1 000 000 Ft/fő összegtől tölthetünk el egy hetet szilveszterkor félpanziós ellátással.

Milyen extra szolgáltatások járnak ennyi pénzért?

A kimondott luxus kategóriájú utaknál a hosszú repülési idővel járó utazások esetén a repülőjegyeket az első- vagy business osztályra kérik. A helyszínen privát transzfert és kirándulásokat igényelnek a vendégek - tette hozzá Molnár Anita. A luxus kategóriájú szállodák által biztosított szolgáltatások pedig szintén kiemelkedőek.



Lehetőség van például privát helikopteres vagy hidroplán transzfer foglalására. De akár privát vezetővel is szafarizhatunk Kenyában, vagy az ott vezetett vadászaton is részt vehetünk.

Maldív-szigetek esetén választhatunk akár olyan elhelyezést, ahol a vízi bungaló üvegpadlóval rendelkezik, így a szobánk "padlójára" letekintve a tenger élővilága tárul szemünk elé

- tette hozzá Kelemenné Koltai Katalin.

A szállodák ilyenkor különböző, nagyszabású programokkal készülnek szilveszter estére. Gála vacsora keretében a feldíszített éttermekben roskadozó svédasztalok várják a vendégeket, ínycsiklandó falatokkal és általában élőzene kíséretével. Ezt követően zenés-táncos programok, éjfélkor pedig az elmaradhatatlan tűzijáték veszi kezdetét. Ezeken való részvétel általában még extra kiadást jelent, amely összege fejenként a néhány tízezer forinttól a több százezer forintig terjedhet személyenként, szállodáktól függően.