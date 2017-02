Bakancslista 2017: 12 úti cél, ahova idén mindenképp el kell elutazni

A magyarok családok nyaralási szokásai között ég és föld a különbség: vannak, akik inkább a régi, jól bevált helyeket keresik fel újra és újra, míg a mások mindig új helyet fedeznek fel inkább. Szinte minden évnek megvan a sláger úti célja, ahova szinte az összes utazási irodánál találunk ajánlatot. A mostani gyűjtésünkben viszont olyan helyeket szedtünk össze, ahol valamiért kifejezetten idén lesz érdemes elutazni és (a legtöbb helyen) valószínűleg ismerőssel sem fogunk összefutni.

Kanada, Ottawa és Montreal



Az USA a világ egyik leggazdagabb országa, nem csoda, hogy az elmúlt évszázadok során a világ minden tájáról érkeztek oda bevándorlók és turisták egyaránt. Sokan megfeledkeznek azonban Kanadáról, amely a világ második legnagyobb területű országa. 2017-ben azért lesz érdemes Kanadába utazni, mert az ország idén ünnepli alapításának 150. évfordulóját.

Ennek alkalmából a fővárosban, Ottawában egész évben rendezvények lesznek, de Montreal is ünnepel, ott ráadásul a város alapításának 375. évfordulója is lesz. Emellett a természetjáróknak is izgalmas lehet az ország, több mint 200 nemzeti park látványosságai közül válogathatunk.

India, Agra

A Taj Mahalt a világ hét csodája között tartják számon, nem csoda, hogy korábban is évente 7-8 millió turista látogatott ide. Idén azonban új látogatóközpont nyílik, így könnyebb lesz a bejutás a mesés palotába. A teljes környék megújult egyébként az elmúlt években, a látogatókat éttermek és boltok hada várja.

Svájc, Zermatt

Zermatt nem sokaknak cseng ismerősen első hallásra. Ha viszont azt mondjuk, hogy az itt újranyílt szállodából nyílik a lehető legjobb kilátás a Matterhornra, Svájc híres hegycsúcsára, akkor már érthető, hogy miért érdemes ide látogatni.

Horvátország, Dubrovnyik

Dubrivnyik egyébként is kedvelt célpontja a magyar turistáknak, idén viszont a város elektromos robogó programot indít, amivel a kiválóan felfedezhető a város és környéke. Emellett több szállodát felújítanak Dubrovnyikban, így idén kifejezetten érdemes lehet ide tervezni a nyaralást.

Marokkó, Marrakes

Marrakesbe érdekes módon éppen a francia divat szerelmeseinek lehet érdekes úti cél idén. Ősszel nyílik meg ugyanis az Yves Saint Laurent-nek szentelt múzeum. Az elsőre furcsa helyszínválasztás oka, hogy a kiállítás mellett található parkot a neves divattervező mentette meg a lerombolástól. Persze nem ez az egyetlen látnivaló, a berber kultúra iránt érdeklődőknek is érdemes ide látogatni.

Algéria, Algír

Aki inkább tengerparti nyaralást választana, annak idén már Algír városa is jó választás lehet, tavaly ugyanis közvetlen repülőjáratot indítottak ide Budapestről. A többmilliós városban lehetőségünk van megismerni a berber kultúrát, de a Földközi tengerben is megfürödhetünk. Természetesen rendszeres túraútvonalak indulnak innen a sivatagba, így aki még nem volt ilyen tájon, annak ez az egyik legközelebbi lehetősége erre.

Japán, Oszaka

A kulináris élvezetekért rajongók többsége már valószínűleg járt Párizsban vagy Londonban, viszont valószínűleg kevesen jutottak el Oszakába. A városban 91 Michelin-csillagos étterem van, ami kiemelkedő. Április végén ráadásul tíz napos étel-fesztivált tartanak, ahol Japán mind a 47 prefekturájának tipikus ételeit megkóstolhatjuk.

Svédország, Stockholm

A svéd főváros a múzeumok kedvelőinek lehet igazán jó választás, az év eleje óta ugyanis több kiállítás ingyenes lett, és több múzeumot sokkal olcsóbban látogathatunk, mint korábban.

Ciprus, Paphos

2017-ben Európa egyik kulturális fővárosa Paphos lesz, ezért idén számos rendezvényt szerveznek a városban. Ide sem csak a kultúra-rajongóknak érdemes ellátogatni, ugyanis a Paphos a Földközi-tenger partján fekszik, így a rendezvények között élvezhetjük a strand nyújtotta örömöket is.

Gabon

Gabon azon kevés helyek egyike, ahol az elefántok és a vízilovak az óceánban fürödhetnek háborítatlanul, a tengerpart jelentős része ugyanis nemzeti parkként van számon tartva. Emellett azon kevés országok egyike Gabon, ahol a gorillák háborítatlanul élhetnek. Korábban ugyan hanyagolták a turizmust az országban, azonban mostanra már találhatunk színvonalas szállodákat, így meglátogathatjuk Afrika még háborítatlan részét.

Görögország, Athén

A görög válság miatt olcsóbbak lettek a szállások és kevesebb költőpénz is elegendő a korábbinál, ha Athénba látogatunk. Az árak ugyan estek, a világhírű látványosságok viszont most is a helyükön vannak. Tavaly ráadásul új kiállítások nyitottak és a felújított nemzeti képtárat is átadták, így biztos, nem unatkoznak majd a kultúra szerelmesei.

Németország, Hamburg

Hamburg elsősorban a jelentős gazdasági központként lehet ismerős, azonban látványosság is bőven akad. A várost kettészelő folyó (Elba) partján fedezhetjük fel a tavaly elhunyt világhírű építész, Zaha Hadid tervezte épületeket, amelyek 2015-ben az Unesco Világörökség részei lettek.