A Fordokat lopják leginkább Magyarországon

Kijött a legfrissebb autólopási statisztika, jelentős átrendeződés figyelhető meg a 2015-ös listához képest. A Skodák tulajdonosai elkezdhetnek félni a tolvajoktól, míg korábban nem volt népszerű márka a tolvajok körében. A motorlopási statisztikákat is közzétették, a listán még mindig előkelő helyen szerepel a Simpson és a Csepel is. Vajon hány autót találnak meg a rendőrök?

Kijött a legfrissebb autólopási statisztika, ezúttal 2016. harmadik negyedévében ellopott autók listáját szerezte meg a Vezess.hu. 2015-ben még a Volkswagen (VW), a Ford, a Suzuki, a Renault és az Opel volt a legnépszerűbb a tolvajok körében, ehhez képest átrendeződést láthatunk. A Ford és a VW még mindig az élen van, igaz helyet cseréltek, meglepetés viszont, hogy a Skoda a tavalyi 8. helyről már a képzeletbeli dobogóra is felállhatott.

Az Opel és a Renault is szerepel a top 5-ben, a Suzuki viszont már csak hetedik a listán. A BMW is kevésbé népszerű a tolvajok közében, igaz, még mindig a nyolcadik helyen áll a leglopottabb márkák listáján.

A gépjárművek összesített listáját is kiadta az ORFK, ez alapján kiderül, hogy hány teherautót és motorkerékpárt loptak el, de a személyautókat is tartalmazza a statisztika. A személyautók száma miatt itt is az élen végzett a Ford és a VW, de a kifejezetten motorokat gyártó márkák a felkerültek a listára. Simpsonból 24-et, Piaggióból 20-at, Apriliából pedig 19-et loptak el. Érdekes, hogy szerepel a listán a Csepel is, de például a Yamaha, a Honda és a Vespa is felkerült a listára.

Mennyi autót találnak meg?

Az ORFK nem vezet statisztikát a megtalált lopott járművekről, van viszont egy úgynevezett "nyomozás eredményességi mutatójuk". Ez alapján viszont a gépjárműlopások ötödénél volt eredményes a rendőrségi nyomozás az év első kilenc hónapjában. A személygépkocsiknál ez az arány rosszabb, már csupán 17 százalék a nyomozás eredményessége. Az viszont nem derült ki a statisztikából, hogy ezek közül hányan kaphatták vissza ténylegesen az ellopott autójukat.