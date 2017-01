Pozitív lett a terhességi teszt? Drága 9 hónap vár rátok

A gyermekvállalás és a családdá válás nem csak érzelmileg, de anyagilag is nagy kihívás a pároknak. A várandósság idején bizony olyan költségekkel is találkozhatnak, amelyekre sok esetben nem készültek fel. A Pénzcentrum összegyűjtötte, mennyibe kerül ma Magyarországon a babavárás a fogantatástól a szülésig.

Mielőtt belekezdenénk a témába, szögezzük le: a gyermekvállalásról nem lehet, és nem is szabad kizárólag anyagi szempontok szerint dönteni. Ha a szüleinknél pénzügyi kérdés lett volna a gyerek, nyilván sokan nem születtünk volna meg.

Ugyanakkor érdemes végigvenni, hogy milyen felmerülő költségekkel kell számolniuk azoknak a pároknak, akik az első babájukat várják, milyen felszerelésre lesz szükségük, milyen orvosi vizsgálatokat javasolnak, és mindez mennyibe fog kerülni. A Pénzcentrum összegyűjtötte, hogy lehet a legolcsóbban kihozni a gyermekvállalást, és mennyit költ egy átlag magyar pár, amikor az első gyermeküket várják.

Kezdjük a legelején: a nőgyógyász gratulál a leendő anyukának. Innentől indul a terhesgondozás, amit a szülész-nőgyógyász szakorvos, a szülésznő, a családorvos, és a védőnő közösen végez.

Az egészségügyi ellátórendszerben a várandós gondozás térítésmentes, tehát ha valaki kizárólag az alapellátást választja, akkor vizsgálatokra egyáltalán nem kell költenie. Vannak viszont ajánlott, választható szűrések is, amikért fizetni kell.

De kezdjük az elején. Az első vizsgálat alkalmával a szülészorvos tájékozódik a kismama kórelőzményéről, kiszámolja, hogy nagyjából hányadik hétben járhat a terhesség, és mikorra várható a szülés. Már a terhesség elején is dönthetnek úgy a párok, hogy választanak szülészorvost, akihez magánúton is elmennek, és akinél majd szülni fog az anyuka.

A következő egy ultrahangos vizsgálat, amivel megnézik, hogy élő a terhesség, és a méhen belül van. A terhesség első harmadában a háziorvost is fel kell keresni, aki egy általános fizikális vizsgálatot végez, általában laborvizsgálatot és EKG-t is kér. A terhesség 26. hetéig havonta egyszer, majd a 36. hétig három hetente, onnantól pedig a szülés várható időpontjáig hetente szükséges ellenőrző vizsgálat.

Az említett ellenőrzések is ingyenesek, ha viszont valaki magánúton intézi, akkor minden alkalommal zsebbe kell nyúlni, de orvosonként változó, hogy mennyire mélyen. Egy vizsgálat lehet 3, de akár 20 ezer forint is.

A szűrések többsége időponthoz kötött. A vérellátóba a terhesség mindhárom harmadában el kell látogatni, az ultrahangos szűréseket 11-13., 18-20., és a 30-32. héten kell elvégezni. Ezen kívül többször is lehet, de ennyi a minimum és a kötelező. A 24. és 28. hét között egy terhességi cukorbetegség szűrést is csinálnak. A vizsgálatokat természetesen nem kell fejben tartania: kapnak a kismamák egy gondozási könyvet, és a védőnő is segít a várandósok eligazodnia a szűrések között, és felkészülni az anyaságra.

Aki úgy dönt, hogy a vizsgálatokat is magánúton szeretné, akkor nagyon sok árral találkozhat, és ez függ attól is, hogy az ország melyik településén, és annak melyik intézményébe megy. Egy ultrahangos vizsgálat kerülhet ötezer forintba, de van, ahol elkérnek 15 ezer forintot is.

Nem kötelező, de ajánlott szűrés a 3-4D ultrahang, ami a piaci árakat nézve 20-30 ezer forintba kerül, valamint a magzati genetikai teszteket (Down szűrés, PrenaTest, kombinált teszt, kiterjesztett kombinált teszt) is ajánlanak, ezek ára nagyon változó, de összességében 16 és 100 ezer forint között mozognak (persze találtunk 200 ezres vizsgálatot is). És ezek még csak az "előkészületek", még magáért a szülésért nem is hálálkodtál senkinek.

Sokk a bababoltban



Feltételezzük, hogy a párnak nincs sem a rokonságában, sem a baráti körében kisgyermekes, akitől esetleg lehetne "örökölni", vagy kölcsön kapni babaholmikat. Az első látogatás a bababoltban általában kisebb sokkot okoz, főleg a leendő apukának. Meg kell ismerkedni a termékekkel, mi micsoda, mire való, mire van szükség, és az árak sem utolsók.

De mire is van szükség igazán? Először nézzük azt, hogy a magzat elkezd növekedni a várandós nő hasában, ennek következtében anya nem tudja begombolni a nadrágot. Szükség van kismama ruhákra. A legolcsóbb a leggings, ez gumis, nyúlik, és már 1500 forinttól lehet vásárolni - télen viszont elég kevés. A kimondottan kismama nadrágok 6 ezer forintnál kezdődnek, egy márkásabb, szaküzletben vásárolt nadrágért viszont simán elkérnek 20 ezer forintot is. A kismama felsők is 5-7 ezer forint körül mozognak.

A következő lépés, hogy a leendő szülők elkezdik kialakítani azt a helyiséget, ami majd a babaszoba lesz. Ez átcsaphat egy komplett lakásfelújításba is, de maradjunk annál, hogy nem bontanak/építenek falat, csak egy vödör festéket felkennek egy meglévő szoba falára. Ezt a szobát be kell rendezni. A bababútornak egy ágyból, egy szekrényből és egy pelenkázóból kell állnia. Ezt persze a végtelenségig lehet flancolni és bővíteni, de ez a három a "kötelező" elem. Új bababútor nagyjából 100 ezer forinttól lehet találni, a kereskedők tapasztalatai szerint viszont általában 200-250 ezer forintot szánnak rá a párok. Használtan viszont már 50 ezer forint körül is lehet találni internetes hirdetési oldalakon.

Az ágyba kell matrac (nem vastag, nem puha), ennek 4 és 20 ezer forint között mozog az ára, és szükség van még pelenkázó lapra is, ami 3-6 ezer forint. Kell ágynemű, ráadásul rögtön kettő, mert egy pici babánál előfordulnak nem várt meglepetések, amiért azonnal ágyneműt kell cserélni. Az ágyneműk 5 ezer forint körül vannak, és legalább két garnitúra ágyneműhuzat is szükséges, aminek darabja 5-10 ezer forint. Plusz három, négy lepedő két- háromezer forintos darabáron.

Ha ezt összeszámoljuk, és mindenből a legolcsóbbat vesszük, akkor 33 ezer forint, amit belepakolnak a szülők a bútorba. Ha az átlagos árakat nézzük, ez az összeg 75 ezer forint - és nincs baldachin az ágyon.

A babák nagyon tiszták, de ezt az állapotot fenn is kell tartani, vegyük sorra, ehhez milyen felszerelések kellenek. Ha olcsó, de azért vállalható minőséget nézünk: babakád 3 000, kádállvány 4 800, szivacs a kád aljába 1 500 (utóbbi helyettesíthető egy textilpelenkával is). Ez így együtt 9 300 forint. Miután megfürdették a babát, illik megszárítani is, de ezt a piciknél nem törölközővel, hanem úgynevezett kifogóval teszik. Ebből a legolcsóbb, amit találtunk, az 1 600 forintba kerül, a minősége viszont erősen megkérdőjelezhető. A jobb termékekért 3-6 ezer forintot kérnek, és ebből is érdemes 2-3 darabot venni.

A babapiperébe kell púder, olaj, fürdető, popsikrém, és popsitörlő, ez havi szinten ötezer forint körül van. A szárítás után a következő mozzanat a pelenkázás. Egy újszülött baba napi 7-8 pelenkát használ el, egy nagy kiszerelésű pelenka pedig márkától függően 5-10 ezer forintba kerül átlagosan. Szükség van textilpelenkára is, amit etetéshez, büfiztetéshez használnak hivatalosan, valójában ez az eszköz lesz az anya legjobb barátja a következő két évben, és legalább kettőnek mindig kéznél kell lenni. Az induláshoz 10-15-öt ajánlanak, darabonként 400-600 forint.

Szükség lesz még legalább két cumisüvegre is, aminek darabonkénti ára ötszáz és ötezer forint között mozog. Az első néhány hétben ajánlott pólyát is használni. A pólyabetétből ajánlott újat venni, ez nagyjából kétezer forintos tétel, és szükség lesz legalább 2-3 huzatra is, aminek darabja 3-10 ezer forint. A ruházkodást illetően nem szükséges berendezni egy egész gardróbot, a legkisebb ruhákat úgyis csak néhány hétig használja majd a baba. Amire viszont szükség van:

3-4 body (Tescóban 3 darab 2000 forint)

3-4 tipegő (darabja 1500-3000 forint)

nadrág (2-3 ezer forint)

hálózsák (2500 forinttól)



Amire még mindenképp érdemes beruházni, az a porszívós orrszívó (2200 forint körül), és egy lázmérő (500 - 10 ezer forint). Arról se feledkezzünk meg, hogy valahogy haza is kell vinni majd a babát a kórházból, ha autóval fog utazni, akkor nem elég egy mózeskosár, mivel azt nem lehet az előírásoknak megfelelően rögzíteni. Szükség lesz egy bébihordozóra is, ami 13-50 ezer forint körül van.

A másik jó közlekedési eszköz, a babakocsi. Egy kétfunkciós modellt már 50 ezer forint körül is lehet kapni, a három funkciós (tehát ültetni is lehet) pedig nagyjából 100 ezer forint körül kezdődik. A nagyon szép, nagyon márkás, nagyon modern babakocsi akár félmillió forintba is kerülhet, de a nagy többség 200-250 ezer forintnál nem költ rá többet. Használt babakocsit persze ennek töredékéért is lehet venni, a legolcsóbb, amit találtunk interneten, az 15 ezer forint volt, de inkább 30-100 ezer forint között kínálják őket.

És most már legyen szó az anyáról is, mert neki is szüksége lesz egy jó adag felszerelésre, és jöhet a nagy kérdés: mi van abban a bűvös utazótáskában, amit csak meg kell fogni, ha jön a baba? Tisztálkodó szerek, legalább két hálóing, köntös, szoptatós melltartó (2500 - 10 000 forint), egyszer használatos fehérnemű (3-5 darabos kiszerelésben kb. 800-1500 forint), néhány textilpelenka a szoptatáshoz. És van egy "kórházi kezdő csomag" is.

Kórházanként eltérő, hogy hol mit kérnek az anyukáktól, de általában a csomagban lennie kell két textilpelenkának, egy csomag popsi törlőnek, 30 darab eldobható pelenkának, és az anyukának melltartó betétre, és szülés utáni betétre is szüksége lesz"

- mondta Nagy Krisztina, a Margaréta Bababolt tulajdonosa és üzletvezetője, aki egyébként a fenti babakelengye listát is segített összeállítani. És nézzünk még néhány extrát, amire érdemes áldoznia a leendő szülőknek:

Mellszívó - kézi (4500-20 000), vagy elektromos (15-40 ezer)

Bimbóvédő (500-2000 forint)

Babamérleg (ezt azoknak ajánlják, akik szoptatnak: etetés előtt és után is lemérik a babát, akkor látszik, hogy mennyit evett) 20-50 ezer forint, de bérelhető is, ami nagyjából havi 2500 forintba kerül.

Légzésfigyelő - 30-100 ezer forintba kerülnek (30 ezer forint alatti gyenge minőségű) szintén bérelhető kb. havi 2500 forintért

Egy darab cumi (300-4000 forint)

Cumisüveg sterilizáló - ez lehet folyadék (1-2 ezer forint), mikrós, ami gőzzel sterilizál (2-5 ezer forint), elektromos (15-40 ezer forint)

Cumisüveg melegen tartó - elektromos (4-10 ezer forint), hungarocell (1300-2500 forint)



Ahogy a cikk legelején megígértük, két összeget is megállapítunk, hogy mennyibe kerül ma Magyarországon a gyermekvállalás (szülésig), ha az első baba érkezik, és nincsenek "örökölt" holmik. Az orvosi vizsgálatokat illetően az a legolcsóbb, ha valaki az állami rendszer várandós gondozását veszi igénybe, de ma már azért egyre elterjedtebb, hogy a választott szülészorvosnak a magánrendelésére is elmennek az anyukák.

Tehát számoljunk úgy, hogy havonta egyszer elmegy a magánrendelésre, ami vidéken nagyjából 8 ezer forintot jelent alkalmanként, a fővárosban a 15 ezer forintos vizsgálati díj az egyik legelterjedtebb. Emellett ma már egyre többen elmennek 4D ultrahangra, és Down szűrésre is, tehát összességében alsó hangon 100-150 ezer forintot fizet egy pár a terhesség alatti vizsgálatokra. Ha mindezt mondjuk Budapesten teszi a kismama, esetleg több ajánlott szűrésen is részt vesz, akkor ez az összeg

nagyjából 250-300 ezer forint körül áll meg, ha viszont mindent, még a labort is magánúton intézi a pár, akkor ez az összeg simán felmehet 600-800 ezer forintig is. És ebbe még nem számoltuk a terhes vitaminokat, amik az anya szükségletétől függően 30-50 ezer forintot tétel is lehet.

A Babaholmik is igen jelentős tételt tesznek ki. A kismama ruhákra - mert valamiben a terhesség alatt is ki kell mozdulni a lakásból - legalább 30 ezer forintot elkölt az anyuka, és ez csak két (nem márkás) nadrágot, és néhány blúzt jelent. De még akkor sem mondható, hogy sokat ruhát vesz magának az anyuka, ha 100 ezer forintot hagy ott a boltban. És itt a kényelmes cipőre is áldozni kell, a terhesség utolsó harmadában ugyanis nagyon sokat számít.

Sokat lehet spórolni a bababútoron, ha valaki használtan veszi. A matracot, pelenkázót, és az ágyneműket viszont akkor is meg kell venni. Ha mindenből a legolcsóbbat válaszják, akkor az összegyűjtött áraink alapján legalább 85 ezer forintba kerül a bútor, és az említett tartozékai. Aki viszont inkább beruház egy új bababútorra, és mindenből a kicsit jobb minőséget veszi (és ez még messze nem a luxus!), akkor 260- 300 ezer forintra jön ki a gyűjtésünk szerint. A fürdetéshez szükséges holmikat a számításaink szerint a legolcsóbban 17 300 forintra tudtuk kihozni, minőségibb termékekkel 33 ezerre.

A babaruhákra az elején elég 15-25 ezer forintot költeni, bár sok esetben ezek akkor sem jelentenek plusz költséget az újdonsült szülőknek, ha senkitől sem "örököltek" ruhákat, mivel a család és a barátok szeretnek babaruhát vinni ajándékba. Ha a legolcsóbb babahordozóra és (új) babakocsira is beruháznak, akkor a kettőért nagyjából 113 ezer forintot fizetnek, ha a drágábbakat válaszják, akkor 250-300 ezer forintot is el lehet rá költeni úgy, hogy még meg sem közelítik a luxust. A kórházi "kezdőcsomag", amit az anyuka bevisz magával a kórházba, nagyjából 2500-3500 forint körül van.

Az egészet összeszámolva, orvosi költségeket és az alapvető, legszükségesebb olcsó babaholmikat, akkor 412 000 forintba kerül a párnak az első gyermekvárás. Ha a minőségibb, de messze nem luxus dolgokat vásárolják meg, 913 000 forintot költenek a babavárás során. A felső határ természetesen a csillagos ég.

Kétségtelenül sokkoló lehet ezt az összeget látni a gyermekvállaláson gondolkodóknak, de jó hír, hogy a második babavárás már sokkal olcsóbb lesz.