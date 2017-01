Megszólal az asztrológus: erre számíthatnak a magyarok 2017-ben

Az újév mindenki számára egy kisebb (vagy nagyobb) új kezdetet is jelent. A változások egy részére viszont nehéz felkészülni, ilyenkor az embernek jól jön egy kis kapaszkodó. A Pénzcentrum megkérdezte az asztrológust, anyagilag milyen évre számíthatunk.

Egy nemzetközi kutatás szerint december végén, január elején közel ötször annyian olvasnak horoszkódot, mint az év egyéb időszakaiban. Ez is jól mutatja, függetlenül attól, hogy valaki hisz a horoszkópokban, vagy sem, így az év elején szinte mindenki szívesen olvas arról, mire is számíthat az előtte álló esztendőben. Mivel tavaly nagyon sokan voltatok kíváncsiak arra, mit üzennek a csillagok, ezért most újra megkérdeztük az asztrológust, mire számíthatnak a magyarok idén a pénzügyek terén. Sőt, azt is megnéztük, mi jött be a tavalyi jóslatból.

Ami többnyire be is jött

Németh Ági asztrológus tavaly január elején azt mondta, hogy "a fiatalabbak közül többen lesznek, akik korábban mennek el dolgozni, és korábban kezdenek önálló életet, mint az előző években". Arról még nincsenek adatok, hogy az érettségivel, illetve diplomával rendelkező fiatalok gyorsabban helyezkednek-e el, mint a korábbi években. Az viszont ismert tény, hogy sok középiskolás szakítja félbe tanulmányait, azért, hogy dolgozzon. Sajnos őket többségében csak közmunkásként tudják alkalmazni, mivel 16 évesen semmilyen képzettséggel nem rendelkeznek.

Az asztorlógus arról is beszélt, hogy élénkül majd a gyermekvállalási kedv, kiemelt figyelmet fog kapni a gyermekek ellátása, főleg a hátrányos helyzetben élők kaphatnak majd segítséget. Ha valóban nagyobb lett a gyermekvállalási kedv, azt főként idén mutatják majd a számok. A KSH ősszel kiadott felmérése szerint viszont valóban több gyermek született tavaly, mint 2015-ben.

Azt is mondta tavaly az asztrológus, hogy új intézkedések és törvények is születhetnek az idősekkel kapcsolatban. Tavaly bevezették a szülőtartás intézményét, ami valóban hozhat nagy változásokat, és a nyugdíj is emelkedett.

Akkor azzal zárta jóslatát az asztrológus, hogy "jó hír a csillagok állása alapján, hogy a munkavállalók életkörülményei javulni fognak az évben. Ha nem is túl nagy mértékben, de mégiscsak emelkedni fognak a fizetések." Az év során tapasztalt munkaerőhiány következtében valóban több szektorban voltak béremelések, például a kereskedelemben is. Valamint döntés született arról, hogy idén 15 százalékkal emelkedik a minimálbér, 25 százalékkal pedig a garantált bérminimum.

Ez várható idén

Németh Ági asztrológus szerint 2017 hirtelen, váratlan fordulatokat hozhat a pénzügyeinkben, ezek viszont jól végződnek majd. Sokan döntenek úgy az év folyamán, hogy szakmát váltanak, főleg azok, akik belefásultak a hétköznapokba, megunták korábbi foglalkozásukat.

Ez az év az anyagi helyzetünket érintő váratlan ingadozások éve lehet. Bármi megtörténhet, bármit megtapasztalhatunk, de mindez a fejlődésünk érdekében történik. Lesz, amikor ez menet közben kissé kiborítónak tűnhet, de a végeredmény mindenképpen pozitívan alakul. Igyekezzünk minél rugalmasabbnak lenni, és kihasználni a felmerülő lehetőségeket"

- mondta az asztrológus. Hozzátette, ha tudatosan kezeljük a pénzügyeinket, és végrehajtjuk az ehhez szükséges változásokat, akkor az Uránusz - a váratlan fordulatok bolygója - nem sok vizet zavar majd.

Új lendületet kaphat az építőipar a Szaturnusz jó fényszögének hatására. Lehetséges, hogy olyan technológiát dolgoznak ki a mérnökök, aminek segítségével gyorsan, és jó minőségű házak épülhetnek.

Az asztrológus elmondása szerint sok pénzhez juthat az ország a tudósaink kutatásai által. Különösen nagy lehetőséget kapnak az elektronikával foglalkozó kutatók, valamint az informatikusok, akik komoly hírnevet szerezhetnek majd az országnak. Új telefontársaságok születhetnek.

Az anyagi javak - ország pénzügyei - uralkodó bolygója a Mars, a Halak jegyében található. Az ország születési horoszkópjában ez a következőket jelzi: komoly anyagi segítséget kapnak az egyházak, a kórházak, az egészségügyi intézmények, és a gyógyszerkutatásra is többet fogunk fordítani. Megújulhat a mentőszolgálat.

Németh Ági szerint 2017 a Nap által uralt év, ami pedig Magyarország születési horoszkópjában a gyermekeket, szórakozásokat, színházakat, vállalkozásokat érintő sorsterület uralkodó bolygója. Az átvonuló Plútó azt jelzi, hogy gyökeresen átalakulnak a gyermekekkel kapcsolatos intézmények, ide milliárdokat fektet be majd az ország, de külföldről is kapunk a gyermekintézmények fejlesztésére pénzt. Könnyebbé válik az örökbefogadási rendszer. Felélénkül a szórakoztató ipar, akár új színházunk is épülhet. Sok új vállalkozás alakul, mert javulnak az ehhez szükséges feltételek.

A Nap évében átalakul majd az államigazgatás valamilyen formában. Új törvények születhetnek, melyek jobban segítik a kisvállalkozásokat, a kereskedőket, és a médiával foglalkozókat is.

Amikor a Nap uralkodik az adott évben, minden a lehető legjobban alakul

- zárta gondolatait az asztrológus.