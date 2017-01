Félmillió nyugdíjlevelet postáznak: ki ne dobd, választ várnak

Elkezdődött a második kör: a kormányhivatalok január elsejétől már az 53-57 éves, hamarosan nyugdíjba lépő korosztályt keresik meg adategyeztetés céljából. Összesen 590 ezer embernek kell leellenőriznie a nyugdíjnál is figyelembe vehető kereseteit. Mutatjuk, mit kell tenni, ha nem stimmelnek hivatal adatai.





Sokan nem tudják, de már jóval a nyugdíjba lépés előtt egyeztet velünk az illetékes hivatal a nyilvántartásban szereplő biztosítási jogviszonyaikról és a nyugdíjnál figyelembe vehető kereseteikről. Az eljárás célja az, hogy a nyugdíjnyilvántartásban nem, vagy hibásan szereplő, illetve hiányzó adataink minél hamarabb beszerzésre és javítása kerüljenek. Így a nyugdíj elbírálásának folyamata gyorsabbá válik, a nyugdíjak megállapítására és folyósítására pedig hamarabb kerülhet majd sor.

Az adategyeztetési eljárás ütemezetten történik. Első körben az 1955. és 1959. között születetteket keresték meg, nekik legkésőbb 2016. december 31-ig kellett postára adni a leveleket - olvasható az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (ONYF) tájékoztatásában.

A második ütemben, 2017. január elsejétől az 1960. és 1964. között születettekkel egyeztetnek a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek.

Az érintett korosztályon belül TAJ szám szerinti sorrendbe történik a tájékoztató levelek, kimutatások kiküldése. Az ötéves korcsoportoknál egyébként két év van a kiértesítésre. A KSH adatai szerint a következő két évben összesen 590 521 embernek kell kézhez kapnia az adategyeztető levelét, hiszen ennyien töltik most be az 53-57 életévüket. Ők még jóval nyugdíj előtt állnak, hiszen a 1957-ben vagy azt követően születettek esetében már a betöltött 65. életév a nyugdíjkorhatár.

Mi van pontosan a levélben?

A tájékoztató levelekben az alábbi információkat találhatjuk meg:

az egyeztetés célja,

az eljárás mente,

a nyilvántartásból alapesetben hiányzó, szolgálati időnek minősülő időszakok (szakmunkástanulói idő, katonaidő stb.) és azok igazolásának módja,

az elektronikus ügyintézés lehetősége és annak igénybe vételi módja, továbbá

a Call Center szolgáltatásról és

az online időpontfoglaló alkalmazásról szóló tájékoztatás.

A kimutatás pedig az alábbiakat tartalmazza:

a biztosításban töltött időszakok,

egyéb szolgálati idők (nők esetén a nők kedvezményes nyugdíjához figyelembe vehető jogosultsági idők, továbbá a foglalkozáshoz kötött kedvezményre jogosító idők)

a foglalkoztatók adatait,

az 1987. december 31-ét követő időszakra vonatkozó nyugdíjjárulék-köteles kereset,jövedelem,

az 1987. december 31-ét követő időszakra vonatkozóan a foglalkoztató által levont, befizetett nyugdíjjárulék, illetve azok a szolgálati időnek minősülő időszakok, amelyek után nem történt járulék, illetve nyugdíjjárulék-fizetés, de a nyugdíj megállapításánál figyelembe vehetők.

Mit tehetünk, ha nem stimmelnek az adatok?

Abban az esetben, ha a kimutatással kapcsolatban valamilyen észrevételünk van, (Pl. nem tartalmaz minden időszakot, amit biztosításban töltöttünk) akkor az úgynevezett elfogadó/észrevételező nyilatkozaton kell ezt jeleznünk, amit a kimutatással együtt elküldenek nekünk. Az észrevételek megtételére 60 nap áll rendelkezésünkre.

A nyilatkozathoz mellékelni kell azokat az eredeti dokumentumokat (pl. munkakönyv, leckekönyv, katonakönyv stb.), amelyek alátámasztják észrevételeit

- hívja fel a figyelmet az ONYF.

Az eltérések okait az eljáró szerv az általunk küldött dokumentumok és saját nyilvántartása alapján megvizsgálja. A felülvizsgálat során az eljáró szerv a foglalkoztatótól, vagy más adatszolgáltatásra kötelezettől adatot kérhet, helyszíni szemlét tarthat, illetve más bizonyítási eljárást is folytathat.

Ha egyetértünk a kimutatásban foglaltakkal, akkor ezt is az elfogadó/észrevételező nyilatkozattal jelezhetjük. Az eljáró szerv az egyeztetési eljárást később egy határozattal zárja le, ha ezzel nem érünk egyet, akkor fellebbezést nyújthatunk be a döntés ellen.

Fontos azonban még azt is tudunk, hogy az eljárás minden szakasza költség és illetékmentes. Ráadásul az egészet akár a számítógép előtt ülve is elintézhetjük, hiszen az adategyeztetési eljárásban lehetőségünk van elektronikus ügyintézésre is. Ezt az ONYF honlapján ügyfélkapus azonosítás után tudjuk megtenni.