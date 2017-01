Luxusfizetéssel csábítják Ausztriába a magyarokat: kár, hogy kamu

Sokunknak csábító lehet külföldön munkát vállalni, a hirdetésekben általában a hazai átlagkereset többszörösét ígérik. Nem minden ajánlat mögött van azonban jól fizető munka, Jász-Nagykun-Szolnok megyében például ausztriai munkát ajánlanak. Ezért cserébe előre be kell fizetni pár száz eurót, a csalók hivatalos állásportálon keresik meg a hiszékeny munkakeresőket. Utánajártunk, hogyan veheted észre, ha téged is csőbe akarnak húzni a külföldi álláshirdetéssel.

Megtévesztő álláshirdetéssel húzzák be a csőbe a csalók a hiszékeny álláskeresőket. A Jász-Nagykun-Szolnok megyei banda jól fizető ausztriai munkát ajánl egy weboldalon, a hirdetésben lakhatást is ígértek, ezért cserébe viszont az első hónapban 220 euró (nagyjából 68 ezer forint) befizetését kérik. A csalók a hihetőség kedvéért telefonon is elérhetők, a kért összeg átutalása után viszont minden kapcsolatot megszakítanak az állásra jelentkezőkkel - írja a Police.hu.

Nem mindenki ússza meg ilyen könnyen, a Pénzcentrum egy korábbi cikkében már bemutatta, hogy olyan is előfordulhat, hogy külföldi munkánál a megadott címen derül ki, hogy semmilyen munka nincs és átverés volt a hirdetés.

Hogyan szúrjuk ki a kamu hirdetést?

Ha külföldön szeretnénk dolgozni, akkor érdemes eleve megbízható portálokon munkát keresni. Létezik egy nemzetközi állásportál szövetség, azok a hirdetések, amelyek a szövetség tagjain keresztül érkeznek, nagy valószínűséggel valós munkaadókat takarnak. Ezeket az ajánlatokat ugyanis tartalmilag átvizsgálják, és a vállalatot is leellenőrzik.

A munka részleteiről egyébként érdemes minden esetben érdeklődni a hirdetőnél. Kérdezzünk rá a juttatási csomagra, a bérezésre, ha bruttó összeget adnak meg, akkor az adórendszer után is érdeklődjünk. Érdemes rákérdezni az albérlet árakra az adott városban, illetve a megélhetés költségeiről is érdeklődjünk. Nem árt, ha már a hirdetés szövegében megtalálható a munkakör pontos leírása (feladatok és elvárások).

Mielőtt útra kelünk érdemes utasbiztosítást kötni, ami fedezetet nyújt addig, amíg nincs megfelelő munkaszerződésünk (biztosításunk). Ha kint probléma merül fel, akkor a közeli nagykövetséghez vagy konzulátushoz fordulhatunk segítségért, ezek elérhetőségét is érdemes feljegyezni.

Azok a hirdetések, ahol csak telefonszám van megadva (esetleg egy nem hivatalos e-mail cím), nagy valószínűséggel átverések lesznek.

A semmilyen nyelvtudást nem igénylő pozíciók vonzóak lehetnek, azonban aki valóban nem beszéli a nyelvet, azt könnyen kihasználhatják. Szintén gyakori, hogy az átveréseknél az adott munkakörben megszokottnál jelentősen nagyobb bért ígérnek, így csábítják külföldre a munkaerőt. Persze ilyenkor általában kiderül, hogy az ígértnél jóval kevesebb fizetést adnak, vagy akár az is, hogy az egész csak egy átverés volt.