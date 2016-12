Egyre nagyobb a baj: felélte tartalékait, még nem tud dolgozni Rékasi

Rendelkezett ugyan tartalékkal, de azt már felélte, így egyre aggasztóbb az anyagi helyzete Rékasi Károlynak. Nem csak neki volt viszont rossz éve, az egyik magyar hírességnek a válása tett be, a másiknak a behajtók viszik a fizetése felét. Összegyűjtöttünk néhány celebet, akik valószínűleg már nagyon várják, hogy vége legyen ennek az évnek.

Hírnév, siker, pénz, luxus - csupa csillogásnak tűnik a sztárok élete, a valóság néha viszont elég kiábrándító, hiszen nekik is gyakran ugyanolyan hétköznapi problémákkal kell megküzdeniük, mint az átlagembernek. A Pénzcentrum összeállítása szerint ennek a hat magyar celebnek igazán borzalmasra sikerült a 2016-os év.

Se munka, se pénz

Másfél éve szenvedett motorbalesetet Rékasi Károly, de még mindig nem épült fel teljesen, ezért dolgozni sem tud. Ennek következtében az anyagi helyzete is egyre aggasztóbb. Rendelkezett ugyan tartalékkal, de korábbi nyilatkozatai alapján, azokat már többségében felélte. Így anyagi szempontból 2016 neki a spórolás és a lemondás éve volt, erősen meg kellett húznia a nadrágszíjat. Nehéz helyzete miatt jótékonysági koncertet szervezett neki a Republic, hogy a bevétellel segítség a színészt. Ő viszont nem tartotta meg ezt az összeget, hanem oda adta, ahol szerinte nagyobb szükség van rá.

KATTINTS! Mindenét felélte, mégsem kér segítséget Rékasi Károly

Megtanulta, mi az a rezsi

A magyar celebvilág egyik legnagyobb híre idén az volt, hogy Hajdú Péter és Sarka Kata válnak. Mindennek persze az anyagi vonzatát sem lehet figyelmen kívül hagyni, hiszen az egykori sztárpár sosem titkolta, mennyire jól él, milyen helyeken nyaralnak, és milyen luxust engednek meg maguknak. Augusztusban felröppent a hír, hogy Sarka Kata már meg is találta az új otthonát, ahová két gyermekkel költözött. A Blikk akkori értesülései szerint egy XII. kerületi társasházban bérel exkluzív lakást Sarka Kata. Hajdú Péter felesége elvileg azt az apartmant bérelte ki Buda egyik hegyvidéki elit övezetében, amelyben korábban Andy Vajna filmügyi kormánybiztos is lakott. A néhány apartmanból álló épülethez wellness- és fitneszrészleg is tartozik.

A környéken egy hasonló kaliberű lakás havi bérleti díja 700-800 ezer forintnál kezdődik.

A 30 éves, kétgyermekes édesanya egy beszélgetős tévéműsorban azt mondta november végén, hogy sokáig fogalma sem volt róla, hogy mi is az a rezsi.

Én sokáig azt se tudtam, hogy havi rezsi: miből áll, mennyi az. (...) Azt gondolom, hogy tényleg ez az, ami az igazi felnőtté válás. (...) De tényleg, ez néha egy-egy ilyen feleszmélés, hogy ennyibe kerül a víz és a villany

- mondta Sarka Kata.

A fizetése felét viszi a bank

Zalatnay Saroltának sem az idei volt élete legjobb éve (de volt már ennél rosszabb is neki). Az énekesnő nem ismerte el a tartozását, ezért a bíróság mondta ki, hogy a jövedelme (nyugdíja és a dalai után kapott jogdíjak) felét az adósság törlesztésére kell fordítania. Ennek köszönhetően viszont havonta alig 78 ezer forintból kell megélnie, a jövedelme másik fele az adóssága törlesztésére megy el. Ezen felül persze vállalhat fellépéseket, ezzel kiegészítve a megélhetését.

Eredetileg 1,9 millió forinttal tartozott, ezt kell most visszafizetnie a bíróság ítélete szerint. A bírói ítélet részletei ugyan nem nyilvánosak, de valószínű, hogy az öt évvel ezelőtt kapott kölcsön mára nagyjából 2,4-2,5 millió forintra nőhetett a kamatok miatt.

Földhöz vágják a hitelek és a tartásdíj

Apáti Bence balettművészt, a Kismenők zsűritagját is megviselte a válása. Busszal közlekedik, a fizetése nagy részét pedig hitelekre és tartásdíjra költi. Egy televíziós műsorban mesélt szorult anyagi helyzetéről: gyakorlatilag egy bőrönddel hagyta el a feleségét, az autót, a lakást, sőt a motort is ott hagyta. A válás óta fel kellett adnia az eddigi életszínvonalát, mivel elmondása szerint a keresete nagy része így is a hitelekre és a tartásdíjra megy.

Vége a 10 éves vitának

Már egy évtizede ment a vita arról, hogy Gubík Ágnes, a Barátok Közt sztárja tartozik-e annak a vállalkozónak, aki korábban felújította a házát. Az ügy végére idén pont került, bár a színésznő vélhetően nem lett boldog az eredménytől: havi 134 ezer forintot von le a végrehajtó minden hónapban a sztár fizetéséből. Ezt az adósságot egyébként még egykori férjével halmozták fel, amikor házukat újították. Ugyan a munkát elvégezte a vállalkozó, de nem fizették ki neki. Ennek tetejébe a házaspár 2011-ben elvált, és a kivitelezőről teljesen megfeledkeztek. A végrehajtó azonban most már vonja a részleteket. Előreláthatóan jövő év végére letudhatja tartozását a színésznő.

Elfogy a tartalék?

Az év elején mesélt anyagi nehézségeiről az RTL egykori műsorvezetője, Pintér Adrienn, Ada. A Reflektor című műsor megszűnésével vesztette el az állását, ezután edzőként próbált meg elhelyezkedni. Ez a helyzet nem volt teljesen ismeretlen számára.

Amikor a Vivá-nál elveszítettem az állásomat, megtanultam, hogy mindenkit a saját problémája érdekel. Most az aranytartalékaimból élünk, de remélem, hogy fél éven belül már kialakul a vendégköröm. Azóta jobban bánok a pénzzel is: most havi listát vezetek, így naprakész vagyok, hogy mennyit költhetünk még a hónap végéig

- mondta Ada.